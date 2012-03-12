بانک اطلاعاتی سمن های خراسان جنوبی تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرشته اسدزاده پیش از ظهر دوشنبه در کارگروه تخصصی اجتماعی، فرهنگی وخانواده استان، با تاکید بر اینکه سمن ها پس از اخذ مجوز نیابد رها شده بلکه باید حمایت و تقویت شوند، اظهار داشت: در این راستا برای بررسی مشکلات و رسیدگی به امور سمن های استان بانک اطلاعاتی در دست تهیه و تدوین است.

وی با اشاره به اینکه بیشترین اطلاعات سمن های استان در دفتر امور اجتماعی استانداری قرار دارد، افزود: برای تدوین بانک اطلاعاتی اسناد موجود بررسی شده و نواقص به دستگاه ها برای تکمیل اطلاعات ابلاغ خواهد شد.

اسدزاده برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه سمن های استان، برگزاری گردهمایی و همایش های ویژه سمن ها، تبیین نقش سمن های فعال و غیر فعال و کم تحرک و برگزاری کارگاه های نحوه جلب مشارکت های مسئولان ویژه سمن ها را از موضوعات مهم در در راستای ساماندهی سمن ها برشمرد.

وی در ادامه از تشکیل اتاق های فکر برای جلب مشارکت نخبگان در استان خبر داد و گفت: استفاده از توانمندی، استعداد و خلاقیت های نخبگان استان در این اتاق های فکر و همچنین کارگروه های تخصص استان ضروری است.

به گفته وی در این راستا افراد شاخص و خلاق در حوزه های مختلف که دارای تجارب ویژه ای هستند می توانند در اتاق فکرهای استان شرکت کنند.

اسدزاده در ادامه به اختصاص 30 میلیون ریال در سال جاری به طرح مقاله نویسی استان اشاره کرد و ادامه داد: این طرح با همکاری آموزش و پرورش در حال انجام است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری خراسان جنوبی در پایان از تخصیص 400 میلیون ریال برای اجرای طرح پیک مهر در این استان خبر داد.