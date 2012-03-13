حوادث ترافیکی سال گذشته 15 میلیارد دلار به کشور ضرر زد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کامران باقری لنکرانی گفت: مشکل مرگ و میر ناشی از تصادفات در حال حاضر به یکی از عوامل مهم مخاطره کننده سلامت جهانیان تبدیل شده به نحوی که سازمان ملل متحد دهه 1390 تا 1400هجری شمسی را به عنوان دهه اقدام برای جاده های ایمن اعلام کرده است.

رئیس دومین همایش بین المللی کاهش بار تصادفات جاده ای افزود: سالیانه در سراسر جهان بیش از یک میلیون و 300 هزار نفر به علت تصادفات ترافیکی کشته می شوند و نزدیک به 50 میلیون نفر نیز مجروح می شوند که در برخی منجر به معلولیت دایمی می گردد.

لنکرانی گفت: پیش بینی می شود این روند در اغلب نقاط جهان رو به گسترش باشد. در نتیجه تصادفات جاده ای که در حال حاضر نهمین علت مرگ و میر جهانی است تا 20 سال دیگر به عنوان پنجمین علت در خواهد آمد. البته روند در همه جهان یکسان نیست. بیش از 85 تا 90 درصد مرگ و میر و جراحات ناشی از تصادفات در کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط یا کم رخ می دهد. این روند در این کشورها 83 درصد تا 20 سال آینده اقزایش خواهد داشت در حالیکه بلوک کشورهای ثروتمند کاهش 28 درصد را در طی همین زمان تجربه خواهند کرد.

به گفته وی، در ایران روند مرگ و میر و جراحات ناشی از تصادفات در طی 40 سال گذشته رو به افزایش بوده ولی در سالهای اخیر شاهد توقف و سپس کاهش این روند بوده ایم. به طوریکه شتاب افزایش از سال 1378 مقارن با افزایش تولید خودروی داخلی به سرعت بالا رفت و رقم 27 هزار و 759 کشته در سال 84 به عنوان قله این فاجعه در کشور ثبت شد.

لنکرانی ادامه داد: این روند در سال 1385 برای اولین بار بعد از بیش از چهار دهه افزایش کاهش اندکی را تجربه کرد و به 27 هزار و 567 نفر رسید. این کاهش در سال 1386 چشمگیر تر بودو رقم ثبت شده به 22918 رسید. ولی پس از ان تا سال 1389 مجددا در حدود 23 هزار نفر ثابت ماند.

وزیر سابق بهداشت گفت: در سال 1390 برآوردها نشان می دهد کاهشی چشمگیر تر از همیشه و معادل حدود 14درصد رخ داده است و پیش بینی می شود رقم فوتی ها از عدد 20 هزار بالاتر نرود. اهمیت این سیر نزولی آنجا بیشتر روشن می شود که بدانیم در طی همین سال یک میلیون و 400 هزار خودرو و یک میلیون و 600 هزار نفر دریافت کننده جدید گواهینامه به جرگه حمل و نقل کشور اضافه شده اند.

رئیس دومین همایش بین المللی کاهش بار تصادفات جاده ای تاکید کرد: هرچند این مقایسه به نوعی قیاس مع الفارق است اما در طی 8 سال دفاع مقدس تعداد شهدای ایران اسلامی 240 هزار نفر بوده است ولی در همین 8 سال گذشته بیش از این تعداد در حوادث ترافیکی کشته شده اند.

وی در همین زمینه افزود: روزانه 63 نفر به دلیل تصادفات کشته می شوند و حدود 2000 نفر مجروح می گردند. بیشترین گروهی سنی چه در بین متوفیان و چه در بین مجروحان، گروه سنی 15 تا 29 سال بوده است. مسافرین و رانندگان انواع خودرو 47.5 درصد فوتی ها را تشکیل می دهند و راکبین موتور سیکلت 22.9 درصد و عابرین نیز 28.6 درصد موارد کشتگان را شامل می شوند.

لنکرانی گفت: در بین مجروحین، مسافرین و رانندگان انواع خودرو 42 درصد و موتور سیکلت 41.5 درصد و عابرین پیاده 16.5 درصد موارد را تشکیل می دهند. 60.8 درصد مرگ و میرها در جاده های برون شهری و 30.1 درصد در معابر شهری و 8.1 درصد در جاده های روستایی رخ داده است. نقش موتورسیکلت در مرگ و میر روستایی برجسته تر است. در کشورهای برخوردار دنیا که تجربه کاهش مرگ و میر حوادث ترافیکی را دارند اغلب 70 الی 80 سال طول کشیده تا این روند تصاعدی میل نزولی پیدا کند. جمهوری اسلامی از این نظر در موقعیت ممتازی قرار دارد که بسیار زودتر از سایر کشورها این سیر نزولی را آغاز کرده است. اما نگرانی جدی در خصوص پایداری و تداوم این روند کاهنده وجود دارد.

به گفته وی، قانون جدید جرایم رانندگی، بهبود زیرساختهای جاده ای و افزایش خدمات اورژانس همراه با فرهنگ سازی ترافیکی در بین مردم هرکدام در شکل گیری این تحول تاثیر داشته اند. اما به هر حال با وضع مطلوب فاصله جدی داریم. حتی همین امسال به رغم کاهش 14درصد در مرگ و میر نرخ مرگ به ازای هر 100 هزار نفر رقم 29.3 خواهد بود که از متوسط نرخ جهانی 20.8 در صد هزار بالاتر است.



وزیر سابق بهداشت تاکید کرد: حوادث ترافیکی و عوارض آن که در سال گذشته قریب به 15 میلیارد دلار معادل 7 درصد درآمد ناخالص ملی به کشور ضرر مستقیم وارد کرد و هزینه های غیر مستقیم آن به مراتب بیشتر است.

وی افزود: بند و ماده 163 قانون توسعه پنجم دولت را مکلف کرده تا ساز وکار قانونی برای کاهش سالیانه 10 درصد میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده های کشور را فراهم آورد. این مهم احتیاج به همکاری وثیق تری بین همه ارگانها ونیز طرح و اجرای برنامه های عملیاتی دارد. سند راهبردی ایمنی راهها در سال 88 تصویب شده اما این سند هنوز الزام اجرایی ندارد. در فرهنگ سازی و توانمند سازی با جلوداری پلیس کارهای خوبی برای مخاطب کودک و نوجوان انجام شده اما هنوز این موضوع در برنامه رسمی مهدهای کودک و موسسات آموزشی قرار نگرفته است. روند مهارت اموزی برای رانندگی که میتواند از نوجوانی با تاسیس پارکهای ترافیک شروع شود بدون برنامه است. با اینکه 90 درصد موتورسیکلت سواران به اهمیت استفاده از کلاه ایمنی اذعان دارند اما فقط 10 تا 15 درصد آنها از آن استفاده می کنند. ضمن اعمال قانون برای متخلفان باید انواع مناسب تری از کلاه ایمنی را به ویژه برای مناطق گرم سیر با قیمت های ارزان و حتی با یارانه فراهم کرد.

وی گفت: به رغم آنچه که به حق می تواند انقلاب در حوزه راه سازی کشور تلقی شود و علیرغم حجم زیاد عملیات راه سازی در دولت های نهم و دهم به دلیل ضعف و عقب ماندگیهای قبلی ، در بهسازی راهها باید کارهای بیشتری انجام شود. راههای بخشنده که بتوانند جبران خطاهای انسانی را کنند از اولویتهاست. همچنین اعمال قانون با تصویب قانون جدید جرایم و استفاده از فن آوریهای نوین در مراقبتهای پلیسی از کارهای خوبی است که باید امتداد یابد.

لنکرانی افزود: اورژانسها پیش بیمارستانی و بیمارستانی تحول خوبی یافته اند و ماده 37 قاون توسعه پنجم که تکرار ماده 92 قاون توسعه چهارم است تا حدود زیادی از دغدغه هزینه های درمان مجروحان کاسته است. سامانه متمرکز ثبت این مجروحان به بهینه سازی خدمات کمک کرده اما هنوز پرداختها از جانب بیمه ها به روز نیست و هنوز بین هزینه و این منابع فاصله وجود دارد.

وی در پایان گفت: موضوع خوروی ایمن متاسفانه در این سالها به خوبی دنبال نشده و انتقاد جدی به کیفیت برخی از خودروهای پرشمار داخلی و نقش آنها در حوادث ترافیکی و افزایش مرگ و میر ناشی از آن وجود دارد. همین طور در خصوص موتورسیکلت ایمن نیز باید اقدامات جدی تری را انجام داد.