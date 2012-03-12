9 دیدار در دومین روز مسابقات لیگ دسته 3 هندبال کشور در بافق برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در بازی اول تیم خراسان جنوبی با نتیجه 10 بر صفر تیم هرمزگان را شکست داد و در بازی دوم تیم آذربایجان شرقی با نتیجه 32 بر 13بر تیم اردبیل غلبه کرد.

در بازی سوم نیز تیم چهارمحال بختیاری با نتیجه 27 بر 20 از سد تیم کرمانشاه گذشت ودر بازی چهارم تیم لرستان با نتیجه 33 بر 19 از تیم ایلام پیشی گرفت.

در بازی پنجم تیم خوزستان با نتیجه 31 بر24 موفق شد تیم جیرفت را مغلوب خود کند.

در بازی ششم، اصفهان 28 بر 16 استان مرکزی را برد و در بازی هفتم در یک بازی پایاپای سمنان 21 بر 20 مقابل زنجان به پیروزی رسید.

در بازی هشتم تیم سنگ آهن بافق 21 بر 17 گلستان را شکست داد و در بازی آخر خراسان جنوبی موفق شد با نتیجه 26 بر 17 از سد اردبیل بگذرد.

در نخستین دوره از مسابقات لیگ دسته سوم هندبال باشگاه‌های کشور بیش از 400 ورزشکار در قالب 20 تیم از استان‌های مختلف کشور حضور دارند.

این مسابقات به مدت یک هفته به میزبانی باشگاه فرهنگی ورزشی سنگ آهن مرکزی ایران در سالن امام علی (ع) آهن ‌شهر بافق برگزار می‌شود.

تیم‌های شرکت‌ کننده در این مسابقات در قالب چهار گروه به رقابت می‌پردازند که از هر گروه دو تیم به مرحله بعد صعود می‌ کنند.

هشت تیم صعود کننده به این مرحله به صورت حذفی با هم به رقابت می‌پردازند که در نهایت پنج تیم به مرحله نهایی راه پیدا می ‌کنند.

تیم‌ های اول تا سوم این دوره از مسابقات جواز حضور در مسابقات لیگ دسته دوم هندبال باشگاه‌های کشور در سال 91 را کسب خواهند کرد.