برپایی کتابخانه تخصصی اولیا/ ایجاد 8 کلاس هوشمند در طالقان

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا پیری افزود: با توجه به راه اندازی اولین کتابخانه تخصصی اولیا درناحیه 1 کرج پیشنهاد می شود که این نوع کتابخانه در تمامی نواحی و مناطق راه اندازی شود.

وی ادامه داد: تحقق این امر کمک می کند تا اولیا بتوانند ضمن حضور در مدرسه با فرهنگ کتاب و کتابخوانی آشنا شوند که این امر بسیار مطلوب است.

این مسئول گفت: گروه انجمن استان در نظر دارد رویکردی جدید درجلسات وگردهمایی ها در پیش گیرد و این امر دنبال خواهد شد.

رئیس گروه انجمن اولیا و مربیان استان البرز ادامه داد: برای افزایش آشنایی کارشناسان انجمن مناطق با آیین نامه ها و شرح وظایف مربوطه و انجام یک بازخوانی، آزمونی در این زمینه برگزار می شود.

حضور سازمان ملی استاندارد در نمایشگاه جهاد اقتصادی

سازمان ملی استاندارد در نمایشگاه جهاد اقتصادی شرکت کرد و در این نمایشگاه حضوری فعال داشت.

نخستین همایش جهاد اقتصادی با تاکید بر بهره وری ملی به همراه نمایشگاه جانبی در دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار شد و سازمان ملی استاندارد ایران نیز در این نمایشگاه حضور پیدا کرد.

استاندارد با ارائه دستاوردهای خود در سال جاری در نمایشگاه جهاد اقتصادی حاضر شد و پاسخگوی سئوالات بازدیدکنندگان از این نمایشگاه بود.

ستاد مردمی اداره کل راه و شهرسازی البرز آماده خدمت رسانی است

همزمان با سفر چهارم رئیس جمهور و هیئت همراه به کرج، ستاد مردمی اداره کل راه و شهرسازی آماده خدمت رسانی به شهروندان در محل مصلی کرج است.

به منظور دریافت و ثبت مشکلات مردم، ستاد ارتباطات مردمی این اداره کل با حضور مجیدی ، نماینده تام الاختیار وزیر تشکیل شده است.

این ستاد، خدمات رسانی را در راستای تحقق اهداف مربوطه آغاز کرده است.

در طالقان 8 کلاس هوشمند دایر شده است

مدیر آموزش و پرورش شهرستان طالقان گفت: با همکاری بخشهای ذیربط، تا کنون در شهرستان طالقان هشت کلاس هوشمند دایر شده است.

عبدالرزاق آقا احمدی ادامه داد: یک کلاس استثنایی نیز برای دانش آموزان استثنایی در طالقان راه اندازی شده که این امر از اقدامات بسیار مطلوب بوده است.

این مسئول افزود: محرومیت زدایی از منطقه طالقان نیازمند عزم جدی مسئولان شهرستانی و استانی است و این امر باید با همکاری بخشها و دستگاههای ذیربط دنبال شود.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان طالقان گفت: توجه ویژه مسئولان به این منطقه موجب افزایش امید به زندگی در این شهرستان خواهد شد ضمن اینکه توجه به امر آموزش و پرورش در طالقان می تواند موجب مهاجرت معکوس به منطقه طالقان شود.

موافقت برای نظارت سازمان استاندارد بر پنج هزار و 28 تعرفه کالا

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از موافقت برای نظارت سازمان استاندارد بر پنج هزار و 28 تعرفه کالا با شرایط جدید بین گمرک، سازمان توسعه تجارت و سازمان استاندارد خبر داد.

نظام الدین برزگری ادامه داد: به دنبال هماهنگی های صورت گرفته، کل این اقلام از ابتدای اسفندماه تحت پوشش سازمان استاندارد قرار گرفته‌اند.

این مسئول افزود: در راستای نظارت بیشتر بر کالاهای وارداتی از 27 هزار مراجعه صورت گرفته برای ثبت سفارش واردات کالا حدود چهار هزار مورد رد شده است.

رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: این امر نشان دهنده توجه بیشتر سازمان استاندارد به کیفیت محصولات وارداتی است و تداوم این توجه دنبال می شود.