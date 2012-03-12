برپایی کتابخانه تخصصی اولیا/ ایجاد 8 کلاس هوشمند در طالقان

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا پیری افزود: با توجه به راه اندازی اولین کتابخانه تخصصی اولیا درناحیه 1 کرج پیشنهاد می شود که این نوع کتابخانه در تمامی نواحی و مناطق راه اندازی شود.
وی ادامه داد: تحقق این امر کمک می کند تا اولیا بتوانند ضمن حضور در مدرسه با فرهنگ کتاب و کتابخوانی آشنا شوند که این امر بسیار مطلوب است.
این مسئول گفت: گروه انجمن استان در نظر دارد رویکردی جدید درجلسات وگردهمایی ها در پیش گیرد و این امر دنبال خواهد شد.
رئیس گروه انجمن اولیا و مربیان استان البرز ادامه داد: برای افزایش آشنایی کارشناسان انجمن مناطق با آیین نامه ها و شرح وظایف مربوطه و انجام یک بازخوانی، آزمونی در این زمینه برگزار می شود.
حضور سازمان ملی استاندارد در نمایشگاه جهاد اقتصادی
سازمان ملی استاندارد در نمایشگاه جهاد اقتصادی شرکت کرد و در این نمایشگاه حضوری فعال داشت.
نخستین همایش جهاد اقتصادی با تاکید بر بهره وری ملی به همراه نمایشگاه جانبی در دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار شد و سازمان ملی استاندارد ایران نیز در این نمایشگاه حضور پیدا کرد.
استاندارد با ارائه دستاوردهای خود در سال جاری در نمایشگاه جهاد اقتصادی حاضر شد و پاسخگوی سئوالات بازدیدکنندگان از این نمایشگاه بود.
ستاد مردمی اداره کل راه و شهرسازی البرز آماده خدمت رسانی است
همزمان با سفر چهارم رئیس جمهور و هیئت همراه به کرج، ستاد مردمی اداره کل راه و شهرسازی آماده خدمت رسانی به شهروندان در محل مصلی کرج است.
به منظور دریافت و ثبت مشکلات مردم، ستاد ارتباطات مردمی این اداره کل با حضور مجیدی ، نماینده تام الاختیار وزیر تشکیل شده است.
این ستاد، خدمات رسانی را در راستای تحقق اهداف مربوطه آغاز کرده است.
در طالقان 8 کلاس هوشمند دایر شده است
مدیر آموزش و پرورش شهرستان طالقان گفت: با همکاری بخشهای ذیربط، تا کنون در شهرستان طالقان هشت کلاس هوشمند دایر شده است.
عبدالرزاق آقا احمدی ادامه داد: یک کلاس استثنایی نیز برای دانش آموزان استثنایی در طالقان راه اندازی شده که این امر از اقدامات بسیار مطلوب بوده است.
این مسئول افزود: محرومیت زدایی از منطقه طالقان نیازمند عزم جدی مسئولان شهرستانی و استانی است و این امر باید با همکاری بخشها و دستگاههای ذیربط دنبال شود.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان طالقان گفت: توجه ویژه مسئولان به این منطقه موجب افزایش امید به زندگی در این شهرستان خواهد شد ضمن اینکه توجه به امر آموزش و پرورش در طالقان می تواند موجب مهاجرت معکوس به منطقه طالقان شود.
موافقت برای نظارت سازمان استاندارد بر پنج هزار و 28 تعرفه کالا
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از موافقت برای نظارت سازمان استاندارد بر پنج هزار و 28 تعرفه کالا با شرایط جدید بین گمرک، سازمان توسعه تجارت و سازمان استاندارد خبر داد.
نظام الدین برزگری ادامه داد: به دنبال هماهنگی های صورت گرفته، کل این اقلام از ابتدای اسفندماه تحت پوشش سازمان استاندارد قرار گرفتهاند.
این مسئول افزود: در راستای نظارت بیشتر بر کالاهای وارداتی از 27 هزار مراجعه صورت گرفته برای ثبت سفارش واردات کالا حدود چهار هزار مورد رد شده است.
رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: این امر نشان دهنده توجه بیشتر سازمان استاندارد به کیفیت محصولات وارداتی است و تداوم این توجه دنبال می شود.
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