حجم بالای صادرات تسلیحات اروپا به رژیمهای دیکتاتور عربی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روزنامه اتریشی "استاندارد" و بر اساس گزارشی که اخیرا شورای اروپایی منتشر کرده است، سلاحهایی به ارزش میلیاردها یورو از طرف اروپا به کشورهای عربی صادر شده است.

بر اساس این گزارش الجزایر در سال 2010 حدود 933 میلیون یورو تسلیحات جنگی از کشورهای اروپایی خریداری کرده که همچنین از آنها در سرکوب اعتراضات مردمی استفاده کرده است. صادر کنندگان اصلی تسلیحات به الجزایر، انگلیس و ایتالیا بوده اند که جنگنده هایی به ارزش 584 میلیون یورو به این کشور تحویل داده اند.

در ضمن الجزایر همچنین کالاهای تسلیحاتی الکترونیکی به ارزش 94 میلیون یورو از ایتالیا و فرانسه و کشتی های جنگی فرانسوی به ارزش 40 میلیون و مهماتی به ارزش 24 میلیون یورو از بلغارستان خریداری کرده است.



بر اساس این گزارش، اروپا در سال 2010 تسلیحات جنگی به ارزش 531 میلیون یورو به کشورهای مصر، لیبی و تونس صادر کرده است.

عربستان سعودی نیز تسلیحاتی به ارزش 2.5 میلیارد یورو از اروپا دریافت کرده است که در بین آنها ده قرارداد تسلیحاتی به ارزش 300 هزار یورو با اتریش وجود داشته است. همچنین عربستان مهمات و تسلیحاتی به ارزش سه میلیون یورو از فنلاند و کشتی های جنگی فرانسوی و جنگنده هایی به ارزش 286 میلیون یورو از فرانسه وارد کرده است.

آل سعود همچنین سلاحهایی به ارزش 300 میلیون یورو از ایتالیا و تسلیحاتی به ارزش 328 میلیون یورو از انگلیس خریداری کرده است. در یمن نیز که حکومت این کشور اعتراضات مردمی را به شدت سرکوب می کند، موشکها، بمبها و مهماتی به ارزش 89 میلیون یورو از بلغارستان و تسلیحاتی به ارزش ا8 میلیون یورو از چک خریداری شده است.

در مجموع، کشورهای اروپایی در سال 2010 مجوز صادرات تسلیحات به ارزش 31.7 میلیارد یورو را به رژیمهای عربی صادر کرده اند. تنها 11.1 میلیارد از این صادرات به فرانسه تعلق داشته است. بعد از آن آلمان با 4.7 میلیارد یورو صادرات تسلیحات به رژیمهای عربی در جایگاه دوم قرار دارد و ایتالیا نیز با 3.2 میلیارد در جایگاه سوم و بعد از آن هم انگلیس با 2.8 میلیارد یورو صادرات تسلیحات به کشورهای عربی قرار دارد.

