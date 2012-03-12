کودکان کار گیلان ساماندهی می شوند

کیانوش کوچکی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اگر چنین افرادی در شهرها باشند بهزیستی با هماهنگی مراجع قضایی وارد عمل شده و اقدامات لازم را انجام و خدمات خود را ارائه خواهد داد.

وی همچنین بر لزوم ساماندهی متکدیان در سطح شهرها تاکید کرد و اظهارداشت: در این امر، نهاد ها و سازمانهای دیگر باید فعالیت بیشتری داشته باشند.

مدیرکل بهزیستی گیلان با اشاره به اینکه اورژانس اجتماعی در ایام عید فعال است، گفت: تمامی این مراکز در ایام عید فعال بوده و در صورت نیاز و به منظور پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و یا مداخله برای کنترل آن اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

وی افزود: اورژانس اجتماعی در تمام اوقات شبانه روز عید نوروز در صورتی که با مواردی از آسیبهای اجتماعی از قبیل خودکشی، کودک آزاری، خشونتهای خانگی مواجه شود و یا همشهریان با خط تلفن 123 تماس حاصل کنند نسبت به رسیدگی موضوع اقدام خواهد کرد.

کوچکی نژاد ادامه داد: در ایام عید با توجه اینکه گیلان از استانهای مهمانپذیر و گردشگر کشور است، بهزیستی به نوبه خود از اموری که چهره شهرهای استان را مخدوش و نامطلوب کند با همکاری دیگر ارگانها و نهادهای ذیربط ساماندهی آنان را به انجام رساند.

وی گفت: مهدهای کودک تحت نظارت بهزیستی با هدف رفاه خانوادهها به ویژه والدین شاغل از پنجم فروردین ماه آغاز بکار خواهند کرد و همچنین تمامی مراکز شبانه روزی بهزیستی اعم از دولتی، خصوصی و خیریه همانند مراکز توانبخشی که از معلولان نگهداری می کنند، باز هستند.

مدیرکل بهزیستی در ادامه ضمن آرزوی سال خوب برای همه هموطنان یادآورشد: در تمامی ایام عید، بهزیستی گیلان کشیک شبانه روزی مدیریتی را برقرار کرده تا در صورت لزوم و یا بروز بحران نسبت به هماهنگی های لازمه اقدام بعمل آورد.