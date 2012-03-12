به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فرهادی ظهر دوشنبه در کنگره سراسری علمی عفاف و حجاب که در کانون فرهنگی شهید فهمیده استان برگزار شد، اظهار داشت: احیای حجاب و عفاف از دستاوردهای انقلاب اسلامی است.



وی گفت: جوامع غربی و اروپایی در خصوص عفاف و حجاب به بیراهه رفته اند و امروزه فساد و بی بند و باری و افراط و تفریط در این جوامع بسیار زیاد شده است.



استاندار البرز ادامه داد: نگاه غرب به زنان امروزه ابزاری شده و کرامت و ارزش برای آنها جایگاهی ندارد و فراموش شده است.



فرهادی گفت: انقلاب اسلامی ایران فرهنگ حجاب و عفاف را جوامع اسلامی زنده و احیا کرد که این امر یکی از برکات و دستاوردهای انقلاب اسلامی است.

فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه گسترش یابد



فرهادی با تاکید بر ترویج فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه، اضافه کرد: استمرار کنگره علمی حجاب و عفاف در جامعه لازم و ضروری است.



استاندار البرز افزود: با توجه به شرایط و وضعیت کنونی کشور فرهنگ حجاب و عفاف بیشتر از گذشته باید در جامعه گسترش پیدا کند و نیازمند است که این امر از سنین پایین و کودکی اجرا شود.

