پروانه کسب فروشندگان مواد محترقه باطل می شود/ تشکیل ستاد قرارگاه نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن امیری مقدم، ظهر دوشنبه در حاشیه نشست خبری اقدامات نوروزی، چهارشنبه آخر سال و عملکرد سالیانه پلیس اظهار کرد: از دو ماه گذشته برای چهارشنبه آخر سال برنامه ریزی شده و طی جلساتی که با دستگاه های امدادی، هلال احمر و آتش نشانی گذاشته شده سعی کردیم اقدامات پیشگیرانه در زمینه چهارشنبه آخر سال انجام شود.

وی تصریح کرد: با اصنافی مانند رنگ فروشی ها جلسه ای گذاشته شده و کنترل ها و هشدارهای لازم برای عدم فروش مواد محترقه به آنها داده شده است.

وی افزود: برای پیشگیری از حادثه های احتمالی آخر سال جلساتی با آموزش و پرورش نیز گذاشته شده که در این راستا کتاب هایی برای کودکان چاپ شده و اطلاع رسانی ها در نشریات و محلات انجام شده است.

وی گفت: نیروی انتظامی استان به دلیل اینکه به مردم و حفظ جان آنها علاقمند است نمی گذارد شادی ها و خوشی های عید نوروز با ترقه بازی و آتش بازی به کام مردم تلخ شود.

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی خط قرمزهایی را دارد که در این رابطه با افراد که بخواهند از این خطوط عبور کنند برخورد می شود، گفت: بی توجهی به ارزش ها و ایجاد آلودگی صوتی از جمله خط قرمزهایی است که اگر افراد رعایت نکنند برخورد جدی صورت می پذیرد.

برخورد با خودروهایی که آلودگی صوتی ایجاد می کنند

وی ادامه داد: چنانچه خودرویی آلودگی صوتی ایجاد کرده و سبب مزاحمت برای مردم شود به پارکینگ منتقل شده و تا بعد از فروردین ماه نیز به فرد خاطی تحویل داده نمی شود.

وی افزود: موتور سوارانی هم که در چهارشنبه آخر سال از خط قرمزها رد شوند و هنجار شکنی کنند ضمن اینکه دستگیر می شوند، موتورشان به پارکینگ منتقل می شود و در این راستا هماهنگی های لازم با دستگاه های قضایی صورت گرفته است.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی تاکید کرد: در سطح شهر کنترل نامحسوس گذاشته شده و چنانچه خودرو یا موتوری ناامنی ایجاد کند نشانه گذاری شده و توسط ماموران دستگیر می شود.

ایجاد کاروان های شادی در چهارشنبه آخر سال ممنوع است

وی سپس با بیان این مطلب که ایجاد کاروان های شادی در چهارشنبه آخر سال ممنوع است، گفت: ایجاد این کاروان ها هیچ معنایی نداشته و در این زمینه نیروی انتظامی با کسی تعارف ندارد.

وی تاکید کرد: وزارت دفاع مواد محترقه مجازی را در دسترس مردم قرار داده که این مواد بی خطر بوده و استفاده از آنها مجاز است.

وی با تاکید بر اینکه ازدو ماه پیش هشدارهای لازم به اصناف داده شده، تصریح کرد: به اصنافی که اقدام به فروش مواد محترقه کنند هشدار داده شده و اقدامات لازم انجام شده است.

مکانی برای ترقه بازی در مشهد ایجاد نمی شود

وی افزود: مکانی برای تجمع و ترقه بازی در مشهد ایجاد نمی شود زیرا این امر خود سبب ایجاد مسائل اخلاقی و امنیتی می شود.

وی ادامه داد: به شهرداری نیز اعلام شده که مکانی را برای ترقه بازی نخواهیم داشت و هر کس که علاقمند به این امر است می تواند در منزل خود شادی کرده و از مواد محترقه مجاز استفاده کند.

سردار امیری مقدم تصریح کرد: دشمن امروز به دنبال این است تا در فضای مجازی آموزش های غلط را به مردم بدهد و نشان دهد که پلیس دوستدار مردم برای شادی های آخر سال نیست.

سردار امیری مقدم با بیان اینکه نیروی انتظامی در برخوردها و در بحث پیشگیری ها اقدامات مطلوبی را انجام داده، گفت: در چهارشنبه آخر سال خانواده ها در کنترل فرزندان و مراقبت از آنها نقش موثری داشته و می توانند در کاهش آسیب ایفای نقش کنند.

وی ادامه داد: طی دو سال گذشته در چهارشنبه آخر سال 50 کشته داشته ایم اما این آمار در سال گذشته به دو مورد کاهش یافت که این امر نشان می دهد فرهنگ مردم و گرایش به تفریح سالم در میان مردم بالا رفته است.

وی با بیان این مطلب که پلیس با شادی مردم مخالف نیست اما این شادی ها و تفریحات باید منطقی باشد، تصریح کرد: ارزش ندارد که چهارشنبه آخر سال با تلخ کامی و حادثه ای ناگوار به پایان برسد و سبب شود تا عده ای درایام نوروزی در بیمارستانها و مراکز درمانی حضور داشته باشند.

وی با بیان این مطلب که اصحاب جراید وصدا وسیما می توانند امنیت جامعه را در چهارشنبه آخر سال تضمین کنند، گفت: روزنامه نگاران و خبرنگاران باید با مطالبشان سبب شوند که امنیت به جامعه بازگردد.

ستاد قرارگاه نوروزی در خراسان رضوی تشکیل شد

فرمانده انتظامی خراسان رضوی با اشاره به ایام نوروز و اقدامات فرماندهی نیروی انتظامی گفت: ستاد قرارگاه نوروزی در خراسان رضوی تشکیل شده که در این زمینه همکاران انتظامی با حضور در سطح شهر و مراکز خرید با کنترل محسوس و نامحسوس نظارت های لازم را انجام می دهند.

وی افزود: از یک ماه پیش نیروی انتظامی استان اقدامات خود را به شکل حفاظت و حراست به شکل گسترده آغاز کرده است

طرح نوروزی نیروی انتظامی از 25 اسفندماه آغاز می شود

وی ادامه داد: پلیس در 120 ایستگاه سیار در محل کمپ های زائرین استقرار خواهد یافت و گشت محسوس و نامحسوس نیز در شهرها و جاده ها گذاشته شده است.

سردار امیری مقدم با بیان اینکه گشت هوایی نیز در سطح جاده های استان گذاشته می شود تصریح کرد: طرح نوروزی نیروی انتظامی از 25 اسفندماه آغاز می شود و تا 15 فروردین ماه با "شعار بهار من آرامش و رضایت توست" ادامه پیدا می کند.

وی با بیان این مطلب که در جاده ها و مراکز تفریحی نیروهای انتظامی ساماندهی شده اند بیان کرد: برای سال 91، 200 گشت محسوس و 30 گشت نامحسوس در محورهای استان فعالیت می کنند.

وی افزود: همچنین 790 گشت خودرویی، 306 گشت موتوری برای شهرهای استان پیش بینی شده است.

وی تاکید کرد: طی ابلاغی که به همکاران نیروی انتظامی داده شده پارک ها و تفرجگاه ها پاک سازی می شود تا ایجاد مزاحمت از بین برود و تمامی موارد کنترل شود.