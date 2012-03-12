بزرگترین سفره هفت ‌سین مازندران در آمل پهن شد

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری آمل در حاشیه مراسم افتتاح سفره هفت سین آمل به خبرنگار مهر گفت: برپایی سفره هفت سین نورزی سومین سال متوالی است که توسط این سازمان در میدان قائم(عج) به عنوان یکی از ورودی های این شهر افتتاح می شود.



محبوبه علیزاده افزود: سفره هفت سین آمل در ابعاد 20 در 20 است و ماکتی از وسایل نورزی روی آن پهن شده است.



وی اضافه کرد: سفره‌ هفت سین دیگری هم در میدان بزرگ هزار سنگر آمل همزمان افتتاح شده تا مسافران نورزی که به این شهر سفر ویا عبور می کنند، ازآن استفاده کنند.



علیزاده، سفره هفت‌ سین را نماد شادی، طراوت و نشانه رسیدن به روزهای پایانی سال وعید نوروز بیان کرد.



مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری آمل با بیان اینکه مسافران نورزی و شهروندان آملی ازاین اقدام سازمان استقبال زیادی داشتند، اضافه کرد: خوشبختانه مردم نیز درمراقبت ازسفره هفت سین کمک حال هستند.

علیزاده به برنامه‌های سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری آمل برای تعطیلات نوروزی اشاره کرد و ادامه داد: این سازمان پارک جنگلی هلومسر، دهکده طلایی و پارک های محلات را از هفته های گذشته برای استفاده مسافران نوروزی آماده کرده است.

شهرستان آمل با دارا بودن صدها جاذبه های تاریخیٰ، مذهبی و طبیعی ازشهرستان های مسافرخیز وگردشگر پذیر در طول سال به خصوص تعطیلات نورزی است.