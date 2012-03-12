به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفریان پیش از ظهر دوشنبه در همایش نقش باورهای دینی در کاهش آسیب‌های پس از بلایا که در هتل خورشید قم برگزار شد، گفت: تعداد بالای مجروح و آسیب دیده با در نظر گرفتن دیگر حوادث مانند آمار خودکشی ها و ... توجه به نقش باورهای اعتقادی در پیشگیری از حوادث و پس از آن را به ما گوشزد می کند.



اختصاص بودجه مستقل به سازمان جوانان هلال احمر



وی با اشاره به بودجه سازمان جوانان هلال احمر اظهار داشت: امسال پس از 65 سال از عمر سازمان بودجه مستقلی در مجلس تصویب شد که باید از دولت و نمایندگان مجلس در این زمینه قدردانی شود.



رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر کشور با بیان اینکه گاهی آسیب‌های روانی بعد از حادثه از خود حادثه بیشتر بر روی سلامت روان و جسم فرد اثر می‌گذارد ادامه داد: ممکن است حادثه ای مانند زلزله و سیل تا سالهای زیادی عوارض خود را بر روی فرد و جامعه مورد اصابت داشته باشد که نمونه‌هایی از آن را در زلزله شهداد می‌توان دید که با گذشت بیش از سه دهه هنوز هم این شهر، شهریت خود را باز نیافته است.



وی با بیان اینکه ایران همواره در طول تاریخ حادثه‌ خیز بوده است اضافه کرد: باید برای جلوگیری از این حوادث و اقدامات لازم برای بعد از حادثه تدبیر داشته باشیم همانطور که در قرآن بسیار بر این موضوع و علت رخ دادن حوادث تاکید شده است.



علت نابودی قومها از دید قرآن



جعفریان بیان داشت: قرآن کریم عامل بسیاری از بلایا و حوادث را گناهان انسانها می‌داند و می‌فرماید که چه بسیار قوم‌هایی بوده‌اند که بر اثر گناه از بین رفته‌اند و ما در آثار باستانی که از گذشته به دست می‌آید شاهد این موضوع هستیم.



وی با بیان اینکه تردیدی در این نیست که حوادث در غالب اوقات ناشی از اعمال ماست گفت: قرآن کریم با بیان اینکه انسانها نباید طغیان و گناه کنند تا این حوادث دامنگیر آنان شود به آنان تذکر می دهد و پیشگیری را تجویز می کند البته از دید قرآن برخی حوادث هم برای امتحان و ابتلاء و دادن درس عبرت است.



رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر کشور با بیان اینکه سالانه در کشور به طور میانگین 25 هزار نفر در حوادث رانندگی کشته می‌شوند و 300 هزار نفر در حوادث مختلف معلول می‌ شوند بیان داشت: این تعداد حادثه و نتایج آن بر ما لازم می کند که از منظر دینی به حوادث پس از بلایا نیز بپردازیم و از افراد اسیب دیده با این نگاه دلجویی و مددرسانی کنیم.



وی با اشاره به اصول هفتگانه معنوی هلال احمر تاکید کرد: این اصول برگرفته از غرب نیست و از اصول اساسی اسلامی ماخوذ شده است.



جعفریان با تاکید بر تولید ادبیات دینی برای عرصه های مختلف خدمت رسانی در هلال احمر بر برگزاری بیشتر این گونه همایش‌ها تأکید کرد.

