سه میلیون و 702 هزار دلار کالای غیر استاندارد وارداتی مرجوع شد

نیره پیروزبخت در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 22 محموله کالای بی کیفیت به ارزش سه میلیون و701هزار و914 دلار و به وزن تقریبی پنج میلیون و38 هزار655 و کیلوگرم وارد کشور شده بود.

وی ادامه داد: این میزان کالا از تاریخ 15 بهمن ماه تا 12 اسفندماه سال جاری وارد کشور شده بود که پس از نمونه برداری و آزمون، به دلیل مغایرت با استانداردهای مربوطه از ورود آنها به داخل کشور جلوگیری به عمل آمد.

مدیرکل بازرسی کالا و صادرات و واردات سازمان ملی استاندارد گفت: این امر به منظور اجرای ماده 4 قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران صورت گرفته است.

پیروزبخت افزود: کالاهای یادشده شامل اسباب بازی، کولرگازی، وایر شمع، مسواک، میلگردآجدار، دی وی دی پلیر، شیر آلات ساختمانی، قهوه جوش، اسباب بازی جغجغه، پرینتر وصندلی آزمایشگاه بوده است.

این مسئول ادامه داد: هیتر برقی، حوله، کت و شلوار، صمغ بیس آدامس، الکتروموتور سه فاز صنعتی و نوار تفلون از دیگر موارد در این زمینه است.

مدیرکل بازرسی کالا و صادرات و واردات سازمان ملی استاندارد افزود: این کالاها از مبدا کشورهای چین، تایلند، ترکیه، امارات و اتریش بوده است.