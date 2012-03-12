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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۵۵

حجت الاسلام خاتمی:

نتایج انتخابات نیازمند گزارشهای محتوایی است

نتایج انتخابات نیازمند گزارشهای محتوایی است

زنجان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی‎فقیه در استان زنجان با تاکید بر اینکه برنده واقعی انتخابات مرم هستند، گفت: نتایج انتخابات علاوه برگزارشهای شکلی، نیازمند گزارشهای محتوایی است تا هیچ نکته ارزشمند از دیدگاه رصدکنندگان این رخداد بزرگ پنهان نماند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‎الاسلام علی خاتمی ظهر دوشنبه در دیدار مشترک ائمه جماعات و فرمانداران، با بیان اینکه پیروز واقعی انتخابات مجلس نهم، افراد حاضر در پای صندوقهای رأی بودند ادامه داد: بیشترین نگرانی مسئولان از رقابتهای دشوار و فشرده کاندیدای مجلس نهم بود که این مهم نیز با تدابیر اندیشمندانه مقام معظم رهبری برطرف شد.

وی روشنگریهای شایسته و ارزشمند ائمه جماعات را مؤثر در حضور و مشارکت گسترده مردم در انتخابات دانست و افزود: ائمه جماعات وظایف خطیر و سنگین خویش را به نحو احسن انجام دادند که این کار ریشه در تحلیلها و روشنگریهای مقام معظم رهبری دارد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان، حضور گسترده مردم در انتخابات را موفقیت و پیروزی بزرگی برای ملت ایران دانست و گفت: این حضور گسترده قلب امام زمان(عج) و نایب بر حق ایشان را شاد کرد.
 
حجت الاسلام خاتمی حضور گسترده مردم در پای صندوقهای رای را برای تبعیت از فرمان و تاکید رهبر فرزانه انقلاب دانست و افزود:‌ تلاش و برنامه ریزی مسئولان و دست اندرکاران استان زنجان برگزاری انتخاباتی سالم، امن و با مشارکت گسترده مردم بود.
 
وی بر لزوم ارائه گزارش تحلیلی از مشارکت گسترده مردم تاکید و اظهار کرد: با تدابیری که دست اندرکاران برای تبلیغ شاخصهای نمایندگان اصلح و تشویق مردم داشتند، زنجان به افتخار دیگری در تاریخ نظام اسلامی دست یافت.
 
امام جمعه زنجان، حضور در انتخابات را اقدامی خداپسندانه دانست و گفت: در صورتی که شرکت در انتخابات برای رضای خداوند نباشد، به یقین فرد دچار خسارتی جبران ناپذیر شده است.
کد مطلب 1558450

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