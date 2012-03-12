600 هزار پرونده امسال وارد تشکیلات قضایی مازندران شد

حجت‌ الاسلام حسین طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در طول سال 90 وارده‌های تشکیلات قضایی نسبت به صدور احکام مختومیه پرونده‌های قضایی در دو بخش حقوقی و کیفری از افزایش برخوردار بوده است.

وی یا اشاره به وارده‌های دادگاههای عمومی افزود: از مجموع 180 هزار و 824 پرونده وارده در دادگاه‌های عمومی 174 هزار و 654 پرونده مختومه اعلام شده است.

طالبی از وجود 32 حوزه قضایی و 18 دادسرا در شهرستان‌های استان خبر داد و گفت: در داد سراهای استان 120 هزار و 357 پرونده کیفری وارده در سال جاری وجود داشته که 119 هزار و 865 پرونده مختومه این دادسراها است.

رئیس کل دادگستری مازندران اضافه کرد: در حوزه قضایی شوراهای حل اختلاف 189 هزار و 288 پرونده وارد شده که 190 هزار و 709 پرونده مختومه شد.

وی افزود: با وجود حجم زیاد پرونده‌های وارده به تشکیلات قضایی استان در سالجاری تنها 403 قاضی با همت و مساعی مضاعف به امر رسیدگی و صدور احکام در تلاش هستند و این تعداد اندک قضات شریف در خدمت‌رسانی ارزنده به مردم‌ هستند.