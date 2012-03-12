400 میلیون دلار کالا از گمرکات گیلان به خارج از کشور صادر شد

پرویز تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در 11 ماهه سال جاری 613 هزار و 525 تن کالا به ارزشی افزون بر 400 میلیون دلار از گمرکات استان به کشورهای مختلف صادر شد که این مقدار نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشی 14 درصد و از حیث وزن چهاردرصد رشد داشته است.

وی اظهارداشت: مقصد اصلی محصولات صادراتی از گمرکات گیلان کشورآذربایجان، فدراسیون روسیه، عراق، هند، اکراین و اسپانیاست.

ناظرگمرکات گیلان گفت: محصولات نباتی شامل 46 قلم کالا که عمده آن خیار وخیار ترشی، کشمش تیزآبی و کلم برگ با وزن 233 هزار و 149 تن و ارزش 219 میلیون و 730 هزار و 495 دلار رتبه نخست صادرات را دربین محصولات ارسالی از گمرکات استان بخود اختصاص داده است.

وی افزود: محصولات معدنی شامل سنگ، گچ و سیمان، مواد پلاستیکی، محصولات صنایع غذایی و نوشابه ها، مواد نساجی و مصنوعات از آن و فلزات معمولی دیگر محصولات صادراتی از گمرکات استان گیلان هستند.

تقوی ادامه داد: بر اساس بررسیهای انجام گرفته علاوه بر کاهش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی و افزایش محصولات صنایع غذایی به دلیل پایداری مشتریان خارجی و افزایش سطح کیفی کالاهای صادراتی که با ارزیابی کالاهای صادراتی درمحل کارخانه و یا در انبار واحد تولید کننده کالا بنا به درخواست صادرکننده، خروج کالا ازکشور بدون بازبینی و کنترل مجدد و با اعتماد به صادرکننده وصدورکالاهای دارای علامت استاندارد تحت ضوابطی بدون نیاز به ارایه گواهی استاندارد، که بسیاری از این خدمات علاوه بر صرفه جویی در زمان، موجب صرفه جویی در هزینه ی ایاب و ذهاب، بارگیری و طی مسافت می شود از دلایل افزایش صادرات کالاهای غیر نفتی است.

وی همچنین با اعلام اینکه در حال حاضر گمرکات گیلان به 38 کشور اروپایی، آسیایی و آفریقایی کالاهای غیر نفتی صادر می کند، یادآورشد: در11 ماهه گذشته کشورهای فرانسه، لهستان، آلمان، رومانی، لیبریا، کنگو، پاکستان، تایلند، سنگاپور، مالدیو و قرقیزستان به کشورهای هدف صادراتی اضافه شده اند.