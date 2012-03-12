رویش جوانه های سازندگی در استان نوپا

به گزارش خبرنگار مهر، دیروز صدای بالگرد ها بر فراز سپهر البرز حاکی از ورود رئیس جمهور به این استان بود؛ از دقایق آغازین روز یکشنبه تیمی 122 نفره از خبرنگاران کشور و استان، خود را برای پوشش رسانه ای این رویداد مهم در شهرستانهای کرج ، ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان آماده می کردند.

شهروندان هم از همان ساعات اولیه صبح منتظر ورود رئیس جمهور بودند. مسیر همه آنها در این روز مشترک بود؛میدان شهدا تا میدان سپاه .ورزشگاه مخابرات به رسم مهمان نوازی از حضور مردم این استان مملو شده بود.



زهرا دامرودی فرزند جانباز کرجی در سرما هوا خود را آماده می کرد تا متن استقبال از رئیس جمهور را قرائت کند، همه مسئولان استان و گروه هایی از خبرنگاران در محل دانشکده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در انتظار ورود بالگرد رئیس جمهور بودند.



در این سفر چهار تن از وزیران شامل مصطفی محمد نجار وزیر کشور در کرج، حاجی بابائی وزیر آموزش و پرورش در ساوجبلاغ، غضنفری وزیر صنعت و معدن در نظرآباد و شیخ الاسلام وزیر کار و تعاون و رفاه اجتماعی در طالقان به عنوان وزرای معین با اختیار تام برای رسیدگی به امور مردم رئیس جمهور را همراهی کردند.



اعمال محدودیتهای ترافیکی نیز همزمان با سفر دولت در کرج از سوی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان البرز اعلام شده بود ؛ از این روی برای ساعاتی تردد هرگونه خودرو و وتورسیکلت در محدوده ورود رئیس جمهور متوقف شده و علاوه بر آن سازمان های حمل و نقل از جمله اتوبوسرانی امکانات لازم برای انتقال مردم به محل سخنرانی رئیس جمهوری فراهم کرده بودند.





هر چند حضور رئیس جمهور با تاخیر همراه بود اما ساعات 10.19 دقیقه صبح استان البرز با صدای بالگردها خبردار ورود این مسئول عالی رتبه کشور شد.



در این سفر بقایی، ثمره هاشمی، نمایندگان مردم کرج، استاندار و امام جمعه کرج رئیس جمهور را همراهی می کردند و این اولین جمله ای بود که پس از نشستن بالگرد وی بر زمین چمن مخابرات در جمع خبرنگاران بیان شد: "خدا را شاکرم که آخرین سفر استانی ام را در سال 90 به استان البرز تجلی گاه طبیعت قرارداده است".



وی افزود: استان البرز حرکت پرشتابی را برای پیشرفت آغاز کرده است و آماده حرکت و سازندگی است؛ رئیس جمهور یادآور شد: ارادات بسیاری به مردم مرکز استان و شهرستان های استان دارم و از نزدیک با مردم سخن خواهم گفت؛ تشکیل کارگروه و شورای عالی اشتغال و جلسه هیئت دولت در این استان با تاکید بر رسیدگی به وضعیت اشتغال استان و جلسه مجزایی نیز با نخبگان استان شما خواهم داشت.



احمدی نژاد گفت: در سه سفر گذشته 425 مصوبه برای استان البرز تصویب شد که 89 مصوبه اجرا شده، 235 مصوبه در دست اجرا و 101 مصوبه نیز اجرا نشده است که مصوبات اجرا نشده در اولویت سفر چهارم قرار دارد؛ در جلسه هیئت دولت نیز 101 پروژه ای را که هیچ کاری در خصوص آن نشده در دستور کار قرارداده و سپس به بررسی پیشنهادها و مسائل جدید استان خواهیم پرداخت.



صالحی هم به عنوان نماینده تام الاختیار استاندار البرز در همین خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:در جریان سفرهای سه دور گذشته در مجموع 1000 مصوبه تصویب شد و مصوبات سفر اول 98 درصد، سفر دوم 62 درصد و سفر سوم 40 درصد اجرایی شده است.



وی تصریح کرد: در سفر دور چهارم مصوبه جدیدی نخواهیم داشت و بر عملیاتی شدن و اعتبار مصوبات قبلی تاکید و مشکلات و موانع مصوبات گذشته بررسی می شود؛ همچنین تخصیص اعتبار برای عملیاتی شدن مصوبات سفرهای سه دوره قبل و روند اجرای سفرهای پیشین بررسی در دستور کار سفر اخیر رئیس جمهور به استان البرز قرار گرفته است.



رئیس جمهور در ادامه این سفر و پس از سخنرانی در جمع مردم استان البرز با چند فروند بالگرد و با خبرنگاران همراه خود ساعت 13:30 مهمان مردم طالقان بود و به دنبال آن ساعت 15 دیدار مردمی در نظرآباد داشت و در ساعت 16:30 نیز به ساوجبلاغ رفت؛ هر یک از وزرای معین نیز در ساعات مشخصی به شهرستانهای از پیش تعیین شده برای رسیدگی به مطالبات مردمی عازم شدند.

در جریان سفر رئیس جمهور به سایر شهرستانها مهمان نوازی ویژه ای از رئیس جمهور به عمل آمد و خیل عظیم نامه ها و درخواست ها بود که توسط پیک های رئیس جمهور جمع آوری می شد تا در اسرع وقت بررسی شود؛ در این بین سامانه سامد هم که از مدت ها قبل آماده شده بود، با ثبت درخواست ها و ارائه کد پیگیری از تجمع بالای نامه های دستی کاسته بود.

در آن سوی شهرستان کرج نیز وزیر کشور در سمت نماینده ویژه رئیس جمهور نیز در شورای اداری شهرستان با جمعی از مدیران کل وزارت کشور حضور یافته بود؛ در این نشست که مدیران ارشد شهرستان و استان هم حضور داشتند؛ دو نماینده مردم کرج و آقازاده شهردار کرج به نمایندگی از شهرداران کل به ایراد سخنرانی پرداختند و مسائل و مشکلات استان را با وزیر کشور در میان گذاشتند.



شهردارکرج خط 2 متروی قطار شهری را بیماری خواند که نیازمند تیمار وتوجه مسئولان وزارت خانه است، اکبریان فقدان زیر ساخت ها در کلانشهر کرج را برای مردم ضروری دانست و جغرافیای البرز و کلانشهر کرج را نیازمند بازنگری جدید دید و آجرلو نیز در عمده مباحث شهرستان نظیر تبدیل شدن دو بخش اشتهارد و فردیس را در کنار دیگر مشکلات شهر برشمرد و از وزیرکشور خواستار پیگری جدی آنها شد؛ البته ازهمین رو شاهد به تصویب رسیدن درخواست تبدیل بخش اشتهارد به عنوان شهرستان از سوی هیئت دولت بودیم.







اما مهمترین جلسه هیئت دولت و شورای عالی اشتغال به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور اعضا کارگروه اشتغال استان در ساعت 4 بعد از ظهر دیروز بدون حضور خبرنگاران تشکیل شد.

برآیند و مصوبات آن هم که بعداً رسانه ای شد این بود که تا پایان فرودین ماه سال آتی نسبت به پرداخت باقیمانده تسهیلات بانکی بنگاههای کوچک زودبازده اقدام شود، مبلغ هزار میلیارد ریال برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی استان در سال 1391 تخصیص یابد، مبلغ 600 میلیارد ریال اعتبارات وجوه اداره شده برای اشتغال تعاونیهای فارغ التحصیلان و زنان سرپرست خانوار در سال 1391 و مبلغ 1000 میلیارد ریال تسهیلات به منظور حمایت از طرحهای صادرات گرای استان طی سالهای 91 و 92 از دیگر موارد مطرح شده در این کارگروه بود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار و رئیس ستاد دور چهارم سفر ریاست جمهوری در این خصوص نیز در گفتگو با خبرنگار مهر تصویب طرح شهرستان شدن بخش اشتهارد به عنوان مهمترین قطب صنعتی، بازنگری مجدد و تصمیم مسئولان مبنی بر تصویب شدن فردیس به عنوان شهرستان،اخذ هزار مجوز استخدام برای استان البرز با اولویت بومی های استان ، رفع معضل بیکاری فارغ التحصیلان و کمبود نیروی انسانی در دستگاهها، لغو مصوبه استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری در استان البرز ، کاهش مسیر تردد خودروها از کرج به طالقان و اتصال جاده طالقان به تنکابن را نیز از دیگر مصوبات این جلسه برشمرد.



رئیس جمهور ک که تا آخرین ساعات روز یکشنبه در استان البرز حضور داشت، با اقشار نخبگان و منتخبان از جمله روحانیون، نخبگان علمی و فرهنگی، ایثارگران دیدار کرد و نشان های افتخاری را به همسران چند خانواده شهید اعطا کرد.









پس از این مراسم نیز نشست خبری در ساعت 24 شب در نمازخانه استانداری با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

در این نشست محمدرضا رحیمی از تصویب14 مصوبه جدید در حوزه های گوناگون در جریان سفر چهارم دولت به استان البرز خبر داد.

رحیمی در این خصوص اظهار داشت: اختصاص مبلغ 35 میلیارد ریال برای تکمیل اردوگاه شهید بهشتی کرج (کردان)، مطالعه و احداث بیمارستان 32 تختخوابی برای شهرستان طالقان در سال 1391 و تسریع در احداث سایت دانشگاه علوم پزشکی استان البرز، آسفالت جاده مخصوص تهران - کرج در سال 91، تبدیل ردیف طرح احداث راه هشتگرد به طالقان از استانی به ملی در 91 و ادامه راه تا تنکابن از مصوبات جدید هیئت دولت در دور چهارم سفر به استان البرز است.

وی افزود: صدور مجوز برای ایجاد دو شهرک جدید صنعتی خصوصی با تامین زمین از جانب استانداری البرز، تخصیص 500 میلیارد ریال منابع قرض الحسنه به صندوق مهر امام رضا (ع) به منظور اجرای طرح های خوداشتغالی و روستایی استان البرز در سال 91، تخصیص مبلغ 500 میلیارد برای پرداخت یارانه سود و کارمزد به کمک های بلاعوض تحقیقات، آموزش، کارورزی و نظارت بر طرح های اشتغال زایی استان، تخصیص مبلغ 300 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه برای اشتغال مددجویان کمیته امداد امام خمینی ( ره)، سازمان بهزیستی و بنیاد شهید استان از طریق بانک های عامل و اتخاذ ترتیباتی از سوی بانک مرکزی برای انتقال تعهدات مربوط به طرح های اقتصادی مستقر در استان که در سنوات گذشته نزد بانک های شهرستان تهران تسهیلات دریافت کرده اند از دیگر مصوبات این دوره از سفر به استان البرز بوده است.

وی در ادامه عنوان کرد: همچنین مطالعه و بررسی تعیین فرودگاه پیام به عنوان فرودگاه مسافری و باری با ایجاد زیرساختهای مورد نیاز و اتصال این فرودگاه به خطوط بزرگراهی و خطوط ریلی، اختصاص مبلغ 300 میلیارد ریال برای کمک به ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی و احیای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهرستان از دیگر مصوبات است.

رحیمی ادامه داد: مطالعه و ایجاد شهرک صنعتی در طالقان، ایجاد و احداث دانشگاه البرز در شهرستان کرج و ایجاد دانشکده مترو کرج در دانشگاه تربیت معلم کرج، اختصاص مبلغ 30 میلیارد ریال برای عمران شهری استان، گازرسانی به 50 روستای استان از جمله روستاهای استان از جمله روستاهای اشتهارد، اختصاص مبلغ 530 میلیارد ریال برای احداث، تقویت پستها و خطوط توزیع برق مصوبات این دوره از سفر است.

وی گفت: اختصاص مبلغ 100 میلیارد ریال برای احداث حداقل 50 سالن ورزشی در استان، احداث سالن ورزشی شش هزار نفری در شهر کرج و مجموعه ورزشی پنج هزار نفری ساوجبلاغ، اختصاص مبلغ 300 میلیارد ریال برای ادامه احداث بزرگراه همت تا کرج، اختصاص مبلغ هزار و 500 میلیارد برای تکمیل و بهره برداری مترو کرج، گلشهر و تکمیل ناوگان و همچنین اختصاص مبلغ 400 میلیارد ریال برای احداث بزرگراه تهران - هشتگرد علاوه بر اعتبارات حاصل از فروش اوراق مشارکت از دیگر مصوبات سفر هیئت دولت به استان البرز است.

رحیمی با اشاره به تحقق 76 درصدی مصوبات قبلی سفر دولت به البرز اظهار داشت: از مجموع 425 مصوبه سفرهای دولت جمعا 324 مصوبه محقق شده است و یا در دست اجراست ؛ از تعداد 101 مصوبه در دست پیگیری نیز 76 درصد آنها به صورت کامل محقق و اجرایی شده است.





وی مصوبات دوره های قبلی سفر را که با موانعی هم مواجه شده است ایجاد ساختمان آموزشکده پسرانه شهید بهشتی کرج با تامین 20 هکتار زمین، ایجاد مرکز تجارت جهانی و ایجاد بانکها و شرکتهای اعتباری در منطقه ویژه اقتصادی پیام ذکر کرد.



رحیمی مطالعه و احداث بیمارستان 200 تختخوابی آموزشی و درمانی کرج، بیمارستان 64 تختخوابی کمالشهر و شهر ابریشم، احداث بیمارستان 64 تختخوابی اعصاب و روان در استان را نیز از دیگر مصوبات این دوره سفر برشمرد.

در این شب ویژه و استثنایی با وجود آنکه نشست خبری معاون رئیس جمهور به پایان رسیده بود و یک ساعت پیش تر هم بالگرد، رئیس جمهور با بالگرد استان البرز را ترک کرد و بر چهره خبرنگاران گرد خستگی نشسته بود، اما شوق سازندگی البرز و برکات بعدی این سفر باعث می شد با وجد و اشتیاق بیشتری جزئیات سفر را رسانه ای کنند.



با تمام این اوصاف آخرین سفر دور چهارم ریاست جمهوری در سال 90 به پایان رسید؛ از این پس بذر مصوبات سفر دور چهارم در زمین فراخ البرز پاشیده می شود و همت مسئولان را برای جذب بودجه و تکمیل تمام مصوبات چهار دوره می طلبد.

اکنون به این امید و تلاش در انتظار رویش جوانه های سازندگی و آبادانی استان سرافراز البرز خواهیم بود.

گزارش: سپیده غفاری

