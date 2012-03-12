طرح جامع کاهش آلودگی هوای 8 کلان شهر کشور ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر،علی‌محمد شاعری در نشست خبری که پیش از ظهر دوشنبه در سازمان محیط زیست برگزار شد گفت: به منظور کاهش آلودگی هوا در 8 کلان شهر تهران، اهواز ، اراک، تبریز، مشهد ، شیراز ، کرج و اصفهان دستگاه های ذی ربط موظفند نسبت به اجرا و رعایت احکام این برنامه در محدوده حریم شهرهای مذکور اقدام کنند.

به گفته وی، براساس این طرح نیروی انتظامی موظف است از ابتدای تیرماه سال 91 از تردد وسایل نقلیه فرسوده جلوگیری کند.

شاعری اظهار داشت: آزمون صحت کاتالیست کانورتر و کربن کنیستر در معاینات فنی خودروها به منظور صدور برگه و برچسب معاینه فنی از ابتدای سال 91 اجباری است که البته وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است از ابتدای سال 91 کاتالیست مورد نیاز را در خدمات بعد از فروش جهت تعویض تامین کند.

معاون محیط انسانی محیط زیست با بیان اینکه سهم حمل و نقل عمومی در 8 کلان شهر مذکور تا پایان برنامه پنج ساله توسعه باید حداقل سالی 5 درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش یابد گفت: مسئولیت اجرای این بند بر عهده وزارت کشور و همکاری شهرداری هاست .

وی افزود: وزارت کشور مکلف است با مشارکت و همکاری شهرداریها برنامه زمان بندی اجرای ماده 33 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و مصوبه 1389 در مورد ساماندهی معابر و تسهیل عبور و مرور عابران پیاده و دوچرخه سواران را تنظیم و پیگیری لازم را برای تحقق ان به عمل آورد.

شاعری اظهار داشت: شهرداری ها مکلفند بر اجرای ماده 3 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی نسبت به نصب دوربین های نظارت تصویری دیجیتالی جهت کنترل کامل مبادی ورودی طرح ترافیک حداکثر ظرف 6 ماه اقدام کند.

به گفته وی ، شماره گذاری خودروهای وارداتی تولید داخلی به استثنا خودروهای دو گانه تولید داخلی از ابتدای سال 92 صرفا در صورت کسب استاندارد یورو 4 مجاز خواهد بود و نیروی انتظامی موکلف است شماره گذاری خودروهای با استاندارد پایین تر خودداری کند.

معاون محیط انسانی سازمان محیط زیست تصویب کرد: وزارت صنعت ، معدن و تجارت موظف است از ابتدای سال 91 خودروهای تولید داخل را براساس برنامه های ارائه شده از سوی سازمان محیط زیست که با مشارکت آن وزارتخانه تهیه و ارائه می شود منطبق با استاندارد یورو 4 به بازار عرضه کند.

به گفته وی ، سوخت مورد نیاز خودروهای سبک و سنگین از ابتدای سال 91 منطبق با استاندارد یورو 4 و از ابتدای سال 92 منطبق با استاندارد یورو 5 عرضه می شود.



شاعری یاد آور شد: وزارت نفت موکلف است از ابتدای سال 91 اقدامات مورد نیاز جهت جلوگیری کامل از انتشار بخار بنزین در جایگاه های سوخت و نازل سوخت گیری خودروها اجرا کند.

به گفته وی ، سهم خودروهای کم مصرف و موتور سیکلت های برقی تا پایان برنامه پنجم باید سالانه حداقل 3 درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش یابد.

وی افزود: سرانه فضای سبز شهری تا پایان برنامه پنجم باید سالانه یک متر افزای یابد .

شاعری اظهار داشت: ایجاد صنایع در خارج از شهرک های صنعتی و شهرهای تبریز ، شیراز ، اهواز ، اراک و مشهد تا شعاع 30 کیلومتری ممنوع است.

به گفته وی ، فرآیندهای احتراقی تمام کارخانه ها کارگاه ها و واحدهای تولیدی مستقر در محدود و حریم شهرها از ابتدای سال 92 باید با انرژی های تجدید پذیر یا گاز انجام شود.

شاعری اظهار داشت: وزارت خانه های نفت و نیرو موکلفند نسبت به تامین سوخت گاز نیروگاه ها با اولویت نیروگاه های شازند اراک ، اسلام آباد و شهید منتظری اصفهان و شهید منتظر قائم کرج اقدام کنند.

معاون محیط انسانی سازمان محیط زیست تصویب کرد: به منظور ارتقای مستمر سامانه مدیریت کیفیت هوا سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارت خانه های ارتباط و فناوری اطلاعات راه و شهر سازی، کشور و شهرداری ها نسبت به افزایش تعداد ایستگاه های سنجش آلودگی هوا و ایجاد سامانه پایش لحظه ای ارتقای سطح نرم افزارها ، مدل سازی آلودگی هوا و تامین بسترهای مخابراتی مورد نیاز اقدام کنند.

شاعری یاد آوری شد: در صورت قرار گرفتن وضعیت هوا در شرایط هشدار وزارت نیرو موظف است با هماهنگی محیط زیست و با رعایت قوانین مربوط نسبت به بارور کردن ابرها و استفاده از فناوریهای مناسب اقدام کند.

به گفته وی سازمان محیط زیست مکلف است با همکاری صدا و سیما وسایر دستگاه های مسئول نسبت به تولید و پخش برنامه های آموزشی اقدام کند .

شاعری یاد آور شد : همچنین نظارت بر حسن اجرای این طرح بر عهده سازمان محیط زیست است و از هم اکنون این طرح ابلاغ شده است برنامه قبلی جامع کاهش آلودگی هوای تهران لغو می‌شود.