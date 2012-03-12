توزیع 200 هزار اصله نهال/ اختصاص 250 میلیارد ریال تسهیلات اشتغال

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم در مراسمی به مناسبت هفته منابع طبیعی که در پادگان خیبر برگزار شد، ابراز داشت: در حال حاضر غرس نهال و گونه های درختی در جامعه ما امری مقدس تلقی می شود و توسعه روز افزون فضای سبز با تبیین فواید آن رو به گسترش است.



احمد عفتان تاکید کرد: مشارکت و حضور فعال تمام اقشار جامعه در حفظ و توسعه فضای سبز دارای نقشی کلیدی است و می تواند اداره کل منابع طبیعی را در راه جهاد سبز استان قم یاری دهد.



مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم بیان داشت: در همین راستا و به منظور فرهنگ سازی در سطوح پایه، در سال جاری 2700 دانش آموز در مقاطع ابتدایی و راهنمایی در زمینه منابع طبیعی آموزش دیده اند.



83 درصد اراضی کشور حیطه کاری اداره کل منابع طبیعی است



عفتان که در جمع نظامیان و همیاران طبیعت سخن می گفت، یادآور شد: حیطه کاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری بسیار وسیع و حدود 83 درصد اراضی کشور را در بر می گیرد، به همین سبب احداث پارک ها، جنگل های دست کاشت و غیره توسط این اداره کل بدون مشارکت عموم در ایجاد فضای سبز، پاسخ گوی جبران کمبود سرانه فضای سبز استان قم نخواهد بود.



وی ادامه داد: از جمله پارک های جنگلی مهم که در استان قم احداث شده، بوستان علوی با 40 هکتار وسعت، بوستان غدیر با 140 هکتار وسعت، بوستان معصومیه با 370 هکتار وسعت و پارک غرب نیروگاه با مساحتی بالغ بر 270 هکتار است.



تولید و توزیع 200 هزار اصله نهال در قم



مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم افزود: در سال جاری 200 هزار اصله نهال در استان تولید و در بین متقاضیان توزیع شد که در سال های آتی این میزان افزایش خواهد یافت.



اعزام 40 دانشجو تحت حمایت کمیته امداد قم به اردوی راهیان نور



رئیس اداره فرهنگی کمیته امداد استان قم از اعزام 40 دانشجوی دختر نخبه تحت حمایت کمیته امداد استان قم به اردوی راهیان نور خبر داد.



عباس جوشقانیان اظهار داشت: در راستای آشنایی هرچه بیشتر قشر دانشجو با فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت تعداد 40 نفر از دانشجویان نخبه تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) قم به اردوی راهیان نور اعزام شدند.



وی تصریح کرد: این تعداد در قالب کاروان راهیان نور به اردویی 5 روزه برای بازدید از مناطق جنگی شلمچه و دهلاویه اعزام شده اند.



رئیس اداره فرهنگی کمیته امداد استان قم افزود: در این اردوی فرهنگی و معنوی دانشجویان از برنامه های آموزشی اردوگاه شهید انصاری کمیته امداد استفاده خواهند کرد و در تاریخ 23 اسفند از سفر باز خواهند گشت.



حضور اداره کل کتابخانه های عمومی قم در نمایشگاه پیشگیری از آسیب های اجتماعی



اداره کل کتابخانه های عمومی استان قم در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی و با هدف ارتقای سلامت اجتماعی مردم، در نمایشگاه پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی حضور یافت.



بر پایه این گزارش، در این غرفه، کتاب هایی در موضوعات مهارت های زندگی، پیشگیری از اعتیاد، رفتار با فرزندان و جوانان، عفاف و حجاب و .... در معرض دید بازدید کنندگان قرار گرفته و خدمات کتابخانه های عمومی معرفی خواهد شد.



همچنین برگزاری مسابقه و اهدای جایزه به برندگان به صورت روزانه از برنامه های جنبی غرفه اداره کل کتابخانه های عمومی است.



لازم به ذکر است، این نمایشگاه از بیستم اسفندماه جاری به مدت 4 روز از ساعت 8 صبح الی 19 عصر در سالن همایش های دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در معرض دید علاقمندان قرار دارد.



اختصاص بیش از 250 میلیارد ریال تسهیلات به 4794 طرح اشتغال در سال 90



معاون خودکفایی و اشتغال کمیته امداد استان، از اختصاص بیش از 250 میلیارد ریال تسهیلات به طرحهای اشتغال در یازده ماهه سال 90 خبر داد.



رضا باقری اظهارداشت: در یازده ماهه اخیر تعداد 4049 طرح مشاغل خانگی و خوداشتغالی برای دریافت جمعاً بیش از 224 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه به بانکهای عامل استان معرفی شده اند که از این تعداد تاکنون به 1235 طرح بیش از 104 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت گردیده است.



وی افزود: همچنین از محل اعتبارات امدادی نیز بیش از چهار میلیارد ریال تسهیلات به 407 طرح کارانگیزی و بیش از 21 میلیارد ریال نیز به 338 طرح خودکفایی پرداخت شده است.



معاون خودکفایی و اشتغال در پایان یادآورشد: رویکرد اصلی امداد این است که مددجویان به سمت و سوی اشتغال گرایش پیدا کنند تا به جای نیروهای مصرف گرا به نیرویی فعال و مولد در چرخه تولید و صنعت کشور تبدیل شوند.