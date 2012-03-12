100 مدرسه قرآنی در ناحیه 2 ساری ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی بریمانی ظهر دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان افزود: تاکنون 350 مدرسه قرآنی در مازندران ایجاد که سهم ناحیه دو ساری از ایجاد این مدارس بالغ بر100 مدرسه است.

وی اظهار داشت: 55 درصد دانش آموزان شهرستان در طرح آموزش قرآنی شرکت کردند.

بریمانی با اشاره به اینکه 60 مدرسه ناحیه دو ساری برای اسکان فرهنگیان کشور در ایام نوروز تجهیز شده است، تصریح کرد: این اداره توانایی پذیرایی روزانه سه هزار میهمان فرهنگی در مراکز اسکان است.

رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه دو ساری با بیان اینکه 30 هزار نفر از فرهنگیان کشور از امکانات اسکان ناحیه دو ساری بهره مند شدند، یادآور شد: پیش بینی می شود همین تعداد در نوروز 91 از فضاهای اسکان شهرستان بهره مند شدند.

بریمانی در ادامه به پیشرفت علمی در بین دانش آموزان مدارس ناحیه دو ساری اشاره کرد و گفت: به منظور ارتقا سطح علمی دانش آموزان، مدارس هوشمند در استان راه اندازی شده است.

وی گفت: تعداد مدارس هوشمند در ناحیه دو ساری رو به فزونی بوده و به زودی وایت بردهای الکترونیکی و رایانه جای خود را به تخته سیاه و کچ در مدارس می دهند.

شهرستان ساری، بالغ بر 500 هزار نفر جمعیت دارد.