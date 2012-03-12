درآمدهای استان مرکزی به مرز 580 میلیارد تومان رسید

حسن میرزاخانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه، درآمدهای استان مرکزی تا هفته اول اسفند ماه امسال به 581 میلیارد تومان رسید، گفت: این میزان درآمد نسبت به درآمد مصوب استان، بیش از 33 درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه، 356 میلیارد تومان شامل درآمدهای عمومی و استانی و 224 میلیارد تومان شامل درامدهای ملی استان است گفت: در زمینه درآمدهای عمومی و استانی بیش از 100 درصد و در زمینه درآمدهای ملی بیش از 189 درصد نسبت به گذشته رشد داشتیم.

میرزاخانی با بیان اینکه اکنون بیش از 25 میلیارد تومان از درامدهای کسب شده جزو مازاد درآمد محسوب می شود گفت: این مازاد درآمد به بخش عمران و آبادانی استان اختصاص می یابد.

وی بیش از 92 درصد درآمدها را از محل مالیات عنوان کرد و گفت: 72.1 درصد مالیات مستقیم و 27.9 درصد مالیلت غیر مستقیم به دست می آید.