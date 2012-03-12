اخبار کوتاه استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان در کنگره شهدای روحانی کرمانشاه با اشاره به نقش عظیم علما در نشان دادن راه درست به انسانها گفت: علما راه و رسم شهادت را به انسانها آموختند و اگر علمای دین نبودند مدال پرافتخار شهادت نصیب هیچکس نمی شد.

آیت الله غیاث الدین طه محمدی روز دوشنبه در یادواره شهدای روحانی کرمانشاه در ابتدا ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این یادواره گفت: همانطور که رهبر فرزانه انقلاب گفتند زنده نگاه داشتن یاد و خاطره شهدا کمتر از شهادت نیست و حضور در این مراسم بسیار ارزشمند است.

وی در ادامه شان والای پیامبر (ص) را یادآور شد و افزود: پیامبر نمادی از جمال و جلال حضرت حق بود و آنچه همه خوبان عالم دارند ایشان یکجا دارای همه آن فضایل بودند و در مرتبت جدول وجودی انسانها پس از پیامبران و امامان علما و روحانیون قرا می گیرند و معرفی شهدایی که در ابتدا علم دینی را کسب کردند و بعد به شهادت رسیدند بسیار مفید خواهد بود.

امام جمعه همدان در ادامه با اشاره به این مسئله که جوهر قلم عالمان متعهد در محضر خداوند از خون شهیدان مقرب تر است، اظهار داشت: در قیامت جوهر قلم علما و خون شهدا را عیارسنجی می کنند و از نظر عیار ارزشی، جوهر قلم علما از خون شهدا بالاتر است زیرا شهدا مدیون علما هستند.

برگزاری یادواره شهدای روحانی کرمانشاه

یادواره 16 شهید روحانی شهرستان کرمانشاه با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، امام جمعه همدان، فرماندهان نظامی و انتظامی، جمعی از مسوولان استانی و نیز جمع کثیری از طلاب و روحانیون در تالار انتظار کرمانشاه برگزار شد.

در این مراسم حجت الاسلام غلامرضا گودرزی نماینده ولی فقیه در سپاه نبی اکرم استان کرمانشاه ضمن خیرمقدم به حاضرین به بیان مطالبی در خصوص مقام والای روحانیون و نیز وظایف آنان پرداخت.

وی گفت: در مراتب کمال صفات والا و حسنا متعلق به ذات خداوند و در مراتب بعدی متعلق به انبیا و امامان بزرگوار است و پس از آنها علما دارای این صفات والا هستند.

حجت الاسلام گودرزی با اشاره به این مطلب که علمای دین اسلام برای امت رحمت هستند، افزود: خداوند ماموریتی را بر عهده روحانیون و علما گذاشته که رسیدن به درجه فقاهت و اجتهاد تنها وسط این راه می باشد و این مسیر پر پیچ و خم با رسیدن به مرحله انذار تکامل می یابد.

شهرداری کرمانشاه آماده استقبال از بهار و مهمانان نوروزی است

شهردار کرمانشاه از فراهم بودن تمامی مقدمات لازم در این کلانشهر برای استقبال شایسته از مهمانان نوروزی خبر داد.

پیمان قربانی گفت: شهرداری کرمانشاه با فراهم کردن شرایط و امکانات آماده استقبال از بهار و مهمانان نوروزی است.

وی همچنین به تشریح اقدامات و فعالیت‌های صورت گرفته در آستانه سال نو پرداخت و ایجاد کمپ‌های نوروزی در مناطق سطح شهر مجهز به چراغ روشنایی، سرویس بهداشتی، آب گرم، امکانات گرمایشی و کانکس‌های ظرفشویی و دیگر موارد مورد نیاز را از اقدامات صورت گرفته عنوان کرد.