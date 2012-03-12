محمد حسین امین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: ‌در شورای آموزش و پرورش مصوب شد مدارسی که در اطراف حرم حضرت معصومه (س) قرار دارند در روزهای ۲۷و ۲۸ اسفند ماه تعطیل شوند.



وی گفت: ‌مدارسی که در اطراف حرم هستند و آموزش و پرورش ناحیه مشخص می‌کند از ۲۷ اسفند ماه تعطیل می‌شوند.



وی ادامه داد: ‌در مناطق دیگر مدارسی که برای اسکان زائران در نظر گرفته شده است تا آخرین روز تعطیل نیستند و دانش آموزان باید در مدرسه حاضر شوند.



مدیر کل آموزش و پرورش استان قم بیان کرد: ‌ دانش آموزان در صورت ضرورت غیبت از مدرسه باید از مدیر مدرسه اجازه بگیرند.



۲۸کلاس درس هوشمند سازی شده است



وی با اشاره به اینکه تاکنون ۲۸ کلاس درس هوشمند سازی شده است افزود: ‌ هوشمند سازی هزار کلاس درس تا پایان سال تحصیلی به پایان می‌رسد.



جعفری گفت: ‌هوشمند سازی کلاس‌های درس در سال تحصیلی 91 - 92 ادامه پیدا می‌کند.