اختصاص 700 میلیون تومان به شورای آموزش و پرورش استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه در دوازدهمین و آخرین جلسه شورای آموزش و پرورش استان مرکزی درسال جاری که به ریاست استاندار مرکزی برگزار شد، اعتبار اداره کل آموزش و پرورش که در سال جاری 600 میلیون تومان بود، برای سال 91، مبلغ 700 میلیون تومان تصویب شد.

استاندار مرکزی در این جلسه با اشاره به حضور 65 درصدی مردم استان در انتخابات ، حضورمردم در انتخابات مجلس را از انتخابات قبلی بیشتر دانست و افزود: کمترین تخلفات را در زمینه تخلفات انتخاباتی در استان داشتیم.

علی اکبر شعبانی فرد با اشاره به تولید پنج محصول جدیدپزشکی در آشتیان جایگاه استان را در بخش صنعت بالا دانست و افزود: در استان مرکزی محصولاتی تولید می شود که در سطح بین المللی موثر است.

استاندار مرکزی افزود: استان در بحث ایجاد اشتغال جزو استانهای برتر کشور است و پیش بینی می شود تا پایان دولت دهم نرخ بیکاری استان به زیر پنج درصد برسد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی نیز در این جلسه افزود: تعداد پرسنل شاغل در آموزش و پرورش استان 16 هزار نفر، بازنشسته 14 هزار نفر و تعداد دانش آموزان به احتساب پیش دبستانی و غیر انتفاعی 250 هزار نفر است که در دوهزار و 300 آموزشگاه تحصیل دارند.

سیف الله کریم زاده با اشاره به اجرای نظام آموزشی شش، سه، سه در سال آینده گفت: اجرای نظام شش، سه، سه، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و آموزش و پرورش اجرا کننده این طرح است.

وی گفت: شورای عالی آموزش و پرورش در سال 90 مصوبات مهمی در این شورا به تصویب رسیده است که از مهم ترین آن ها می توان به سواد خواندن و نوشتن دانش آمزان ابتدایی، اعتباری برای آموزش دانش آموزان در کنکور، اعتبار ویژه برای دانش آموزان نخبه، بحث سواد آموزی و بحث اطلاع رسانی اشاره کرد.