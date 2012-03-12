به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدحسین موسی پور در جلسه هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی صبای قم در سخنانی اظهار داشت: هدف باشگاه صبا، باید ایجاد حرکت اصلاحی در ورزش کشور و تقویت روحیات و ارزشهای اخلاقی و اسلامی در محیط های ورزشی باشد.
وی با اشاره به وجود برخی ناهنجاریها در ورزش کشورمان یادآور شد: در باشگاه صبای قم همه رفتارها و گفتارها باید شایسته و در شأن نام و جایگاه شهر مقدس قم باشد، ضمن آنکه دستیابی به موفقیتهای ورزشی و کسب رتبه های برتر نیز همواره مورد توجه قرار گیرد.
صبای قم باید رسالت اصلاح فضای فکری و فرهنگی ورزش را مد نظر قرار دهد
استاندار قم همچنین تصریح کرد: باشگاه صبای قم باید رسالت الگو شدن و اصلاح فضای فکری و فرهنگی ورزش را مدنظر قرار داده و همواره مربیان، بازیکنان و تماشاگران صبا از نظر اخلاقی و رفتاری در جایگاه برتر قرار داشته باشند.
وی در ادامه با بیان اینکه تیم فوتبال صبای قم از فصل آینده در قم مستقر خواهد شد، اظهار داشت: حضور مربیان و بازیکنان تیم صبا در قم، بسیاری از هزینه ها را کاهش داده و در برقراری ارتباط مناسب تیم با مردم و جوانان بسیار موثر خواهد بود.
موسی پور افزود: همه اقدامات و تمهیدات لازم برای اخذ مجوز باشگاه حرفه ای از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا از بعد سخت افزاری و نرم افزاری در باشگاه صبای قم انجام شده است.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم گفت: با استقرار تیم صبا در قم تمرینهای این تیم در سال آینده در این شهر برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدحسین موسی پور در جلسه هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی صبای قم در سخنانی اظهار داشت: هدف باشگاه صبا، باید ایجاد حرکت اصلاحی در ورزش کشور و تقویت روحیات و ارزشهای اخلاقی و اسلامی در محیط های ورزشی باشد.
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