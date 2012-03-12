به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدحسین موسی پور در جلسه هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی صبای قم در سخنانی اظهار داشت: هدف باشگاه صبا، باید ایجاد حرکت اصلاحی در ورزش کشور و تقویت روحیات و ارزشهای اخلاقی و اسلامی در محیط های ورزشی باشد.



وی با اشاره به وجود برخی ناهنجاریها در ورزش کشورمان یادآور شد: در باشگاه صبای قم همه رفتارها و گفتارها باید شایسته و در شأن نام و جایگاه شهر مقدس قم باشد، ضمن آنکه دستیابی به موفقیتهای ورزشی و کسب رتبه های برتر نیز همواره مورد توجه قرار گیرد.



صبای قم باید رسالت اصلاح فضای فکری و فرهنگی ورزش را مد نظر قرار دهد



استاندار قم همچنین تصریح کرد: باشگاه صبای قم باید رسالت الگو شدن و اصلاح فضای فکری و فرهنگی ورزش را مدنظر قرار داده و همواره مربیان، بازیکنان و تماشاگران صبا از نظر اخلاقی و رفتاری در جایگاه برتر قرار داشته باشند.



وی در ادامه با بیان اینکه تیم فوتبال صبای قم از فصل آینده در قم مستقر خواهد شد، اظهار داشت: حضور مربیان و بازیکنان تیم صبا در قم، بسیاری از هزینه ها را کاهش داده و در برقراری ارتباط مناسب تیم با مردم و جوانان بسیار موثر خواهد بود.



موسی پور افزود: همه اقدامات و تمهیدات لازم برای اخذ مجوز باشگاه حرفه ای از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا از بعد سخت افزاری و نرم افزاری در باشگاه صبای قم انجام شده است.