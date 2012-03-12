60 مدرسه ساری آماده اسکان گردشگران نوروزی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس حسینی نژاد ظهر دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان افزود: 107 کلاس درس در ایام نوروز برای اسکان فرهنگیان و گردشگران ساماندهی و تجهیز شده است.

وی اظهار داشت: برخورد نیروهای ستاد اسکان در ایام نوروز با گردشگران و مسافران مسالمت آمیز و توام با محبت باشد.

فرماندار ساری با اشاره به اینکه شهرداری ساری باید نسبت به زیباسازی شهر در ایام نوروز اقدام کند، تصریح کرد: نظافت پارک ها و سرویس های بهداشتی در ایام نوروز باید جدی گرفته شود.

حسینی نژاد با بیان اینکه تحول بنیادین در آموزش و پرورش از اساسی ترین موضوع روز دستگاه تعلیم و تربیت کشور است، یادآور شد: با اجرای دقیق این سند، آینده ای هدفمند و پویا برای جامعه آینده ساز خواهیم داشت.

وی با تاکید بر اهتمام بیشتر مسئولان آموزشی و اجرایی شهرستان برای هوشمند سازی مدارس گفت: هر اداره یا دستگاه اجرایی مسئولیت بودجه ای یک مدرسه برای هوشمند شدن را تقبل کند.

فرماندار ساری با بیان اینکه تحول آموزشی یک بحث جدی در سیستم آموزشی امروز دنیا است، افزود: تعلیم و تربیت اسلامی باید مدنظر مدیران و برنامه ریزان آموزشی قرار گیرد.

حسینی نژاد در ادامه با اشاره به اینکه احداث رصدخانه در بخش دودانگه ساری مورد بررسی قرار گرفته است، اظهار داشت: باید هرچه سریعتر موانع اداری اجرای این طرح رفع و به زودی به مرحله بهره برداری برسد.

وی با اشاره به سالروز تاسیس نهاد مقدس بنیاد شهید انقلاب اسلامی، یاد، نام و خاطره شهدای شهرستان ساری و مازندران را گرامی داشت.