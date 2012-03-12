برترینهای مسابقات قرآن دانشگاه قم شناخته شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هفتمین جشنواره سراسری مسابقات دانشجویان سراسر کشور در دو واحد خواهران و برادران با شرکت۱۸۰ نفر در ۶ رشته، ترتیل، قرائت، حفظ، مدیحه سرایی، دعا خوانی و سخنرانی برگزار و افراد برگزیده معرفی شدند.
نفرات برگزیده بخش برادران به شرح زیر است:
رشته قرائت:
نفر اول: سید محسن مدنی، نفر دوم غلامرضا نوریان، نفر سوم کیکاووس سرودی
رشته ترتیل:
نفر اول: مصطفی باقری، نفر دوم: محسن حسینی، نفر سوم: محمد رضا تاج
رشته حفظ ۵ جزء:
نفر اول: محمد رضا امیر خانی، نفر دوم: سعید سیاه بیدی، نفر سوم: رضا طاهری
رشته حفظ ۱۰ جزء: نفر برگزیده: حسن خدایی،
رشته حفظ ۲۰ جزء: نفر برگزیده: حسین صالحی
حفظ کل: نفر اول: سجاد قربانی، نفر دوم: جناب آقای جلال مرادی پور
رشته مدیحه سرایی:
نفر اول: روح اله گودرزی، نفر دوم: مصطفی سقازاده، نفر سوم: مصطفی روحی
رشته دعا خوانی:
نفر اول: مرتضی اکبری، نفر دوم: رضا فیض آبادی، نفر سوم: مهدی خداپرست
رشته سخنرانی و دکلمه:
نفرات اول: کامران اویسی - محسن زارعی، نفر دوم: سید غلام حسینی،
نفر سوم: مهرداد نیکنام
همچنین نفرات برگزیده بخش خواهران به شرح زیر است:
رشته حفظ کل:
نفر اول: فاطمه خلیفه شوشتری، نفر دوم: زهراثقفی، نفر سوم: زینب موسوی ملکی
رشته حفظ۲۰جزء:
نفر اول: معصومه گودرزی، نفر دوم: فاطمه محمدیان، نفر سوم: طیبه معماریان
رشته حفظ ۵ جزء:
نفر اول: سیده زینب علوینژاد، نفر دوم: زهره صفاری، نفر سوم: فاطمه آل سید سلمان
رشته ترتیل:
نفر اول: ریحانه اسدی، نفر دوم: صبریه رشیدی فر، نفر سوم: سمانه سالاری
رشته تحقیق:
نفر اول: زینب درویشی، نفر دوم: ریحانه ابوترابی، نفر سوم: معصومه شفیعی
رشته حفظ۱۰جزء: نفر برگزیده: سیده اسماء علوی نژاد
رشته مداحی: نفربرگزیده؛ فاطمه فرح دل
رشته سخنرانی: نفر اول: فواده اسدتاش، نفر دوم: زهرا ژرف یگانه
رشته دعاخوانی: نفر اول: زینب ستایشپور، نفر دوم: نیره سادات حسینی
بخش کتبی این دوره از مسابقات نیز در رشتههای قرآنشناسی، دقایقی با قرآن، رایحه هدایت و زندگانی چهارده معصوم برگزار شد و نفرات برتر به شرح زیر معرفی شدند.
بخش کتبی (خواهران و برادران به طور مشترک):
دقایقی با قرآن: نفرات اول: مریم امامی و حسین صالحی، نفرات دوم: زهرا ژرفی یگانه و مسعود سلیمانی
قرآنشناسی: نفر اول: نیره سادات حسینی ـ نفر دوم: یعقوب عابدی ـ نفرات سوم: محمد باقر عباسی و سیمین حاج احمدی
زندگانی چهارده معصوم: نفر اول: جلال مرادی پورـ نفر دوم: سید غلام حسینی ـ نفر سوم: سید عیسی مهدیان
رایحه هدایت: نفر اول: ابوالفضل صادقی ـ نفر دوم: مرتضی ابراهیمی ـ نفرات سوم: محمد مهدی خدابنده و معصومه بیرانوند.
قم - خبرگزاری مهر: نفرات برگزیده بیست و هفتمین جشنواره سراسری مسابقات قرآنی دانشجویان سراسر کشور در دانشگاه قم معرفی شدند.
به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هفتمین جشنواره سراسری مسابقات دانشجویان سراسر کشور در دو واحد خواهران و برادران با شرکت۱۸۰ نفر در ۶ رشته، ترتیل، قرائت، حفظ، مدیحه سرایی، دعا خوانی و سخنرانی برگزار و افراد برگزیده معرفی شدند.
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