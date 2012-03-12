برترینهای مسابقات قرآن دانشگاه قم شناخته شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هفتمین جشنواره سراسری مسابقات دانشجویان سراسر کشور در دو واحد خواهران و برادران با شرکت۱۸۰ نفر در ۶ رشته، ترتیل، قرائت، حفظ، مدیحه سرایی، دعا خوانی و سخنرانی برگزار و افراد برگزیده معرفی شدند.



نفرات برگزیده بخش برادران به شرح زیر است:



رشته قرائت:

نفر اول: سید محسن مدنی، نفر دوم غلامرضا نوریان، نفر سوم کیکاووس سرودی



رشته ترتیل:

نفر اول: مصطفی باقری، نفر دوم: محسن حسینی، نفر سوم: محمد رضا تاج



رشته حفظ ۵ جزء:

نفر اول: محمد رضا امیر خانی، نفر دوم: سعید سیاه بیدی، نفر سوم: رضا طاهری



رشته حفظ ۱۰ جزء: نفر برگزیده: حسن خدایی،



رشته حفظ ۲۰ جزء: نفر برگزیده: حسین صالحی



حفظ کل: نفر اول: سجاد قربانی، نفر دوم: جناب آقای جلال مرادی پور



رشته مدیحه سرایی:

نفر اول: روح اله گودرزی، نفر دوم: مصطفی سقا‌زاده، نفر سوم: مصطفی روحی



رشته دعا خوانی:

نفر اول: مرتضی اکبری، نفر دوم: رضا فیض آبادی، نفر سوم: مهدی خداپرست



رشته سخنرانی و دکلمه:

نفرات اول: کامران اویسی - محسن زارعی، نفر دوم: سید غلام حسینی،



نفر سوم: مهرداد نیکنام

همچنین نفرات برگزیده بخش خواهران به شرح زیر است:



رشته حفظ کل:

نفر اول: فاطمه خلیفه شوشتری، نفر دوم: زهراثقفی، نفر سوم: زینب موسوی ملکی



رشته حفظ۲۰جزء:

نفر اول: معصومه گودرزی، نفر دوم: فاطمه محمدیان، نفر سوم: طیبه معماریان



رشته حفظ ۵ جزء:

نفر اول: سیده زینب علوی‌نژاد، نفر دوم: زهره صفاری، نفر سوم: فاطمه آل سید سلمان



رشته ترتیل:

نفر اول: ریحانه اسدی، نفر دوم: صبریه رشیدی فر، نفر سوم: سمانه سالاری



رشته تحقیق:

نفر اول: زینب درویشی، نفر دوم: ریحانه ابوترابی، نفر سوم: معصومه شفیعی



رشته حفظ۱۰جزء: نفر برگزیده: سیده اسماء علوی نژاد



رشته مداحی: نفربرگزیده؛ فاطمه فرح دل



رشته سخنرانی: نفر اول: فواده اسدتاش، نفر دوم: زهرا ژرف یگانه



رشته دعاخوانی: نفر اول: زینب ستایش‌پور، نفر دوم: نیره سادات حسینی



بخش کتبی این دوره از مسابقات نیز در رشته‌های قرآن‌شناسی، دقایقی با قرآن، رایحه هدایت و زندگانی چهارده معصوم برگزار شد و نفرات بر‌تر به شرح زیر معرفی شدند.



بخش کتبی (خواهران و برادران به طور مشترک):



دقایقی با قرآن: نفرات اول: مریم امامی و حسین صالحی، نفرات دوم: زهرا ژرفی یگانه و مسعود سلیمانی



قرآن‌شناسی: نفر اول: نیره سادات حسینی ـ نفر دوم: یعقوب عابدی ـ نفرات سوم: محمد باقر عباسی و سیمین حاج احمدی



زندگانی چهارده معصوم: نفر اول: جلال مرادی پورـ نفر دوم: سید غلام حسینی ـ نفر سوم: سید عیسی مهدیان



رایحه هدایت: نفر اول: ابوالفضل صادقی ـ نفر دوم: مرتضی ابراهیمی ـ نفرات سوم: محمد مهدی خدابنده و معصومه بیرانوند.