آغاز عملیات احداث آزاد راه حرم تا حرم/ خرید 780 میلیارد ریال اوراق مشارکت

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون امور عمرانی استانداری قم از آغاز عملیات احداث آزاد راه حرم تا حرم در حوزه استان قم خبر داد.



جواد دلاوری در جلسه هماهنگی دستگاه های اجرایی مرتبط با طرح احداث آزاد راه حرم تا حرم، از آغاز عملیات احداث این آزاد راه در حوزه استان قم خبر داد و گفت: این آزاد راه که قسمتی از آزاد راه بزرگ حرم تا حرم است به طول 150 کیلومتر در دو باند و 6 خط رفت و برگشت احداث خواهد شد.



وی افزود: این آزاد راه 150 کیلومتری که با سرمایه گذاری بخش خصوصی احداث می شود در حوزه راه استان های قم - تهران و سمنان قرار دارد و مسیر عبور هموطنان از استان‌های جنوبی و مرکزی به استان های شمالی و شمال شرقی کشور را کوتاهتر خواهد کرد.



موانع اداری پروژه حرم تا حرم باید در کوتاهترین زمان ممکن مرتفع شود



معاون امور عمرانی استانداری قم کلیه دستگاه های اداری و اجرایی استان را به همکاری و هماهنگی با مجری این پروژه بزرگ دعوت کرد و اظهار داشت: موانع اداری و مشکلات پیش روی پروژه باید در کوتاهترین زمان ممکن مرتفع شود تا وقفه ای در زمان انجام عملیات اجرایی پیش نیاید.



وی مدت زمان اجرای این فاز از آزاد راه بزرگ حرم تا حرم را یک سال ذکر کرد و گفت: امیدواریم با توجه به توانمندی مجری طرح، تا پایان سال 91 شاهد بهره برداری از این طرح عظیم باشیم.



طی یک ماه گذشته؛ مردم قم 780 میلیارد ریال اوراق مشارکت خریده اند



معاون برنامه ریزی استاندار قم گفت: مردم قم طی یک ماه گذشته 780 میلیارد ریال اوراق مشارکت از بانک های استان خریداری کرده اند.



سیدرضا دهناد در کارگروه اقتصادی با اشاره به برنامه های اقتصادی استان در سال 90 گفت: روند برنامه های اقتصادی در سال جاری بسیار مناسب و مثبت بود و در تمامی شاخص های اقتصادی شاهد روند مثبت بودیم.



معاون برنامه ریزی استاندار قم ابراز داشت: امروز یک ورزیدگی اقتصادی در کشور به وجود آمده و تحریم های دشمن به فرصتی مثال زدنی در راستای رشد و ارتقا جایگاه ایران در زمینه اقتصادی تبدیل شده است.



دهناد با اشاره به ترازهای مثبت شاخص های اقتصادی در قم گفت: افزایش درآمد مردم، کاهش نرخ بیکاری، افزایش صادرات، افزایش درآمد گمرکی، رونق های موجود در بخش مسکن و... از جمله مسائلی است که در استان قم با رشد مثبت مواجه بوده است.



وی با اشاره به افزایش درآمد و قدرت خرید مردم قم گفت: طی یک ماه گذشته مردم قم 780 میلیارد ریال اوراق مشارکت از بانک های استان خریداری کرده اند که نشان دهنده افزایش درآمد و قدرت خرید مردم است.



رشد شاخص‌های اقتصادی در قم



دهناد با اشاره به ترازهای مثبت شاخص های اقتصادی در قم گفت: افزایش درآمد مردم، کاهش نرخ بیکاری، افزایش صادرات، افزایش درآمد گمرکی، رونق های موجود در بخش مسکن و... از جمله مسائلی است که در استان قم با رشد مثبت مواجه بوده است.



وی با اشاره به افزایش درآمد و قدرت خرید مردم قم گفت: طی یک ماه گذشته مردم قم 78 میلیارد ریال اوراق مشارکت از بانک های استان خریداری کرده اند که نشان دهنده افزایش درآمد و قدرت خرید مردم است.



عرضه مرغ گرم در نمایشگاه‌های بهاره برای نخستین بار



معاون برنامه ریزی استاندار قم گفت: با دستور استاندار قم مرغ گرم با قیمت کیلویی 3 هزار و 500 تومان در نمایشگاه های بهاره برای نخستین بار عرضه می شود.



سیدرضا دهناد در جلسه کمیته ستاد تنظیم بازار با اشاره به برپایی نمایشگاه‌های بهاره در قم گفت: این نمایشگاه با استقبال گسترده مردم مواجه بوده و توانسته حجم زیادی از نیازهای همشهریان را برطرف کند.



وی تصریح کرد: برای نخستین بار در کشور نمایشگاه بهاره قم، مرغ گرم با دستور استاندار توزیع می شود که قیمت هر کیلوی آن 3 هزار و 500 تومان است.



25 اسفندماه؛ آغاز توزیع میوه در 62 ایستگاه در سطح استان



معاون برنامه ریزی استاندار قم در خصوص توزیع میوه شب عید گفت: میوه به اندازه مورد نیاز مردم تهیه شده و در انبارها موجود است و از 25 اسفند ماه در قالب 62 ایستگاه توزیع میوه در سطح استان عرضه خواهد شد.



دهناد بیان داشت: نظارت ها بر مجموعه خدماتی و توزیعی استان انجام شده و در ایام عید نیز به صورت شبانه روزی ادامه خواهد داشت.

