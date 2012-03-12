مکانیزه شدن 18 پل عابر پیاده در یزد لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‌الاسلام حمیدرضا مطهریان پیش از ظهر دوشنبه در نشست اعضای شورای شهر یزد با اصحاب رسانه اظهار داشت: هنگامی که طرح مکانیزه شدن پلهای عابر پیاده در یزد توسط بخش خصوصی به فرمانداری رفت، مورد مخالفت قرار گرفت و با طولانی شدن تصمیم ‌گیری نهایی در مورد آن، بخش خصوصی از عملیاتی کردن این اقدام انصراف داد.

وی در پاسخ به انتقادی در مورد تحمیل هزینه کرایه تاکسی از پایانه مسافربری یزد تا مرکز شهر به مسافران و اینکه مسافران به عنوان مثال برای مسیری نظیر یزد - شیراز شش هزار تومان پرداخت می کنند اما از ترمینال تا مرکز شهر در ساعات پایانی شب 10 هزار تومان می پردازند، بیان داشت: شورای شهر از نرخ ها بی اطلاع است و مردم باید در این زمینه اطلاع رسانی کنند!

مطهریان احداث پایانه مسافربری یزد در جوار کمربندی این شهر و انتقال پایانه قدیمی از کنار راه آهن به این مکان را از فعالیت های مثبت شورا برشمرد.

وی با اشاره به مهمترین دستاوردهای شورای شهر یزد در دور سوم بیان داشت: شوراها دستاوردهای بسیاری در طول دوران فعالیت خود داشته ‌اند امام مهمترین این دستاوردها، نظارت بر بودجه‌ ها، مصوبات و هزینه ‌کرد شهرداری است.

بافت تاریخی یزد 80 هکتار تقلیل یافت

عضو کمیسیون عمران شورای شهر یزد نیز در این نشست اظهار داشت: مسافت بافت تاریخی یزد 80 هکتار تقلیل یافته و به 519 هکتار رسیده است.

مهدی کوچک زاده یادآور شد: برخی بناهای خشت و گلی که دارای قدمت تاریخی نیستند، از بافت تاریخی یزد حذف شدند که با حذف آنها مساحت این بافت به 519 هکتار رسید.

کوچک‌ زاده از جمله محدوده ‌های حذف شده از بافت تاریخی یزد به محدوده نواب صفوی اشاره کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از ساماندهی خیابان قیام، میدان بعثت، ساماندهی میدان امیرچخماق و ... خبر داد..

وی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به مشکلات ناشی از روکش آسفالت در خیابان‌ های یزد تاکید کرد: سرعت روکش‌ آسفالت‌ ها متناسب با سرعت تخریب آنها نیست و در این زمینه بسیار کند عمل شده است.