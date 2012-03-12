اهدف ایران برای میزبانی اجلاس تنوع زیستی تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر محمدی فاضل عصر روز دوشنبه در روز پایانی اجلاس سازو کار بین الدولی تنوع زیستی و خدمات زیستی بومی (‌ IPBES ) در هتل المپیک در جمع خبرنگاران افزود: این اجلاس از روز شنبه به طور رسمی به ریاست ایران و کره جنوبی به عنوان نایب رییس آغاز به کار کرد.

وی اظهار داشت: در ادامه اجلاس کشورهای ایران ، کره جنوبی ، پاکستان و لیبریا به همراه نمایندگانی از یونسکو واکو به عنوان گروه کاری تدوین گزارش اجلاس .. انتخاب شدند.

وی بابیان اینکه بعد از آن جلسات رسمی آغاز شد گفت:‌ روز اول در خصوص اهداف و نحوه مشارکت اجلاس بین ذینفعان ، مشارکت جوامع محلی ،‌سازمان های مردم نهاد و مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی صحبت و تبادل نظر شد .

فاضل افزود: در روز دوم نیز در خصوص جزییات برنامه کاری ، نحوه عملکرد اداری داخل سازمان جدید التاسیس IPBES و نحوه تعامل داخلی این سازو کار بحث و تبادل نظر شد .

وی ادامه داد: امروز که روز سوم و روز پایانی این اجلاس است در نوبت صبح پیشنهاد میزبانی دبیرخانه IPBES از سوی پنج کشور آلمان ، فرانسه ،‌ کنیا ، کره جنوبی و هند مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست اظهار داشت: در ادامه مباحث مربوط به بودجه و ساختارهای قانونی و حقوقی این سازو کار نیز مورد بررسی قرار گرفت.

فاضل در پاسخ به این سوال که چرا پیشنهاد میزبانی دبیرخانه IPBES از سوی ایران مطرح نشده است گفت:‌ این پیشنهاد مستلزم تامین اعتبارات قابل توجه همچنین تامین مصونیت های حقوقی و بین المللی در چارچوب مقررات سازمان ملل است.



وی در مورد اجلاس پاناما نیز اظهارداشت:‌ شاید این اجلاس اولین بار در 10 سال گذشته باشد که موضوعی در حد موضوعات زیست محیطی به رای گیری گذاشته می شود .

فاضل در مورد هدف ایران از میزبانی اجلاس سازو کار بین الدولی تنوع زیستی و خدمات زیستی بومی (‌ IPBES ) اظهار داشت:‌ ایران در طول 20 سال گذشته در عرصه تنوع زیستی و 40 سال گذشته در کنوانسیون های بین المللی نقش بسزایی داشته که میزبانی این نشست به نوعی دفاع از موقعیت ایران در حمایت ، مدیریت و مشارکت مفاهیم تنوع زیستی در سطح بین المللی است.

به گفته وی، میزبانی چنین نشست هایی علاوه بر ایجاد ظرفیت هایی که موجب افزایش توانمندی های سازمان محیط زیست میشود ، حفظ نقش محوری این سازمان را در اداره امور کنوانسوین ها نگهبانی می کند .

فاضل ادامه داد: ایران جزو بلوک کشورهای در حال توسعه است از ین رو برای ایجاد یک مکانیزم عدالت اطلاعاتی تلاش می کنیم. اگرچه کشورها توسشعه یافته همواره ادعای دستیابی آزاد و رایگان به اطلاعات تنوع زیستی را دارند اما در عمل یک انحصار طلبی اطلاعاتی در دنیا وجود دارد که کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به این اطلاعات دائما باید مبارزه کنند.

