ادامه بارش برف در استان البرز تا ظهر سه شنبه/ احتمال سقوط بهمن در جاده های البرز

منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بارش برف تا سه شنبه ظهر ادامه دارد، اظهار داشت: احتمال سقوط بهمن در جاده های استان البرز وجود دارد.



وی افزود: بعد از ظهر سه شنبه با کاهش ابر و قطع بارش برف همراه خواهیم بود که دما بتدریج 5 تا 10 درجه افزایش می یابد.



رحمانیان ادامه داد: به دنبال این افزایش دما احتمال سقوط بهمن در جاده های کرج افزایش پیدا می کند و در حال حاضر اخطارهای لازم به عوامل راهداری داده شده است.



مدیر کل سازمان هواشناسی استان البرز اظهار داشت: عصر جمعه دما 6 تا 10 درجه کاهش خواهد یافت.



وی افزود: دما هوا در روزهای دوشنبه حداقل منفی 3 و حداکثر 7، سه شنبه صفر و حداکثر مثبت 12، چهارشنبه حداقل 2 و حداکثر 13 خواهد بود.

