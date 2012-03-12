منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بارش برف تا سه شنبه ظهر ادامه دارد، اظهار داشت: احتمال سقوط بهمن در جاده های استان البرز وجود دارد.
وی افزود: بعد از ظهر سه شنبه با کاهش ابر و قطع بارش برف همراه خواهیم بود که دما بتدریج 5 تا 10 درجه افزایش می یابد.
رحمانیان ادامه داد: به دنبال این افزایش دما احتمال سقوط بهمن در جاده های کرج افزایش پیدا می کند و در حال حاضر اخطارهای لازم به عوامل راهداری داده شده است.
مدیر کل سازمان هواشناسی استان البرز اظهار داشت: عصر جمعه دما 6 تا 10 درجه کاهش خواهد یافت.
وی افزود: دما هوا در روزهای دوشنبه حداقل منفی 3 و حداکثر 7، سه شنبه صفر و حداکثر مثبت 12، چهارشنبه حداقل 2 و حداکثر 13 خواهد بود.
رحمانیان به مهر خبر داد:
ادامه بارش برف در استان البرز تا ظهر سه شنبه/ احتمال سقوط بهمن در جاده های البرز
کرج - خبرگزاری مهر: مدیر کل سازمان هواشناسی استان البرز با بیان اینکه بارش برف تا سه شنبه ظهر ادامه دارد، گفت: احتمال سقوط بهمن در جاده های استان البرز وجود دارد.
منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بارش برف تا سه شنبه ظهر ادامه دارد، اظهار داشت: احتمال سقوط بهمن در جاده های استان البرز وجود دارد.
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