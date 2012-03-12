وقوع جرائم جنایی در استان قزوین 16 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سلمان امیری عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان گفت: با تلاش ماموران نیروی انتظامی در روزهای پایانی سال بیش از 176 هزار و 417 عدد انواع ترقه و وسایل آتش زا کشف و ضبط شده است.



وی افزود: خوشبختانه با تغییر قانون مبارزه با قاچاقچیان و شدت عمل دستگاه قضایی امسال توانسته ایم در مقابله با فرصت طلبانی که با توزیع مواد خطرناک و آتش زا سلامت جوانان و کودکان را به خطر می اندازند به موفقیتهای خوبی دست پیدا کرده و با جمع آوری مواد محترقه به تامین سلامت شهروندان کمک کنیم.



رئیس پلیس آگاهی استان قزوین تصریح کرد: در این زمینه تاکنون 40 نفر از توزیع کنندگان مواد محترقه دستگیر شده اند و با جدیت ماموران پلیس این نظارت و کنترل افراد متخلف همچنان ادامه دارد.



کشف 100 درصدی جرائم جنایی



سرهنگ امیری بیان کرد: امسال در جرایم جنایی و قتل عمد شاهد کاهش 16 درصد وقوع آن هستیم که در زمینه کشف جنایات هم در سال گذشته 100 درصد جرائم کشف شد که این میزان در سال جاری به 120 درصد افزایش یافته است.



رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین یادآورشد: همچنین میزان جعل و کلاهبرداری تا 36 درصد کاهش یافته است و در وقوع سرقت نیز هیچگونه افزایش صورت نگرفته است.

وی گفت: میزان کشفیات سرقتی در استان هم در سال گذشته 89.6 درصد و سال جاری به 97.5 درصد رسیده است.



این مسئول اضافه کرد: در سال گذشته تنها یک فقره سرقت مسلحانه در استان رخ داد که امسال در این زمینه شاهد هیچگونه موردی نبودیم.



زندانیان سابقه دار مرخصی نمی روند



سرهنگ امیری همچنین گفت: به منظور کاهش و کنترل جرائم در ایام نوروز با همکاری و هماهنگی دستگاه قضایی مقرر شد به افراد سابقه دار و سارقان خطرساز مرخصی داده نشود که این کار در کنترل جرائم موثر خواهد بود.