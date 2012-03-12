همکاری 1500 امدادگر در طرح نوروزی/ برگزاری همایش نماز و خدمات بشر دوستانه

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی اظهارداشت: در حال حاضر تنها مرکز فیزیوتراپی،‌ ارتوپدی و کاردرمانی جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی در شهرستان بیرجند فعال است که چهار کارشناس زن و مرد به مراجعه کنندگان خدمات رسانی می کنند.

مجید رضا لطیفی با اشاره به افزایش 9 درصدی تعداد مراجعه کنندگان برای فیزیوتراپی در سال 90 گفت: امسال بیش از هزار و 206 بیمار برای انجام فیزیوتراپی به مرکز هلال احمر مراجعه کردند که از این تعداد 726 نفر زن و 480 نفر مرد بودند.

وی افزود: تعداد بیماران ارتوپدی هم در این مدت 87 نفر بوده که نسبت به پارسال 17 نفر کاهش دارد و همچنین 165 نفر برای انجام کار درمانی به این مرکز مراجعه کردند.

معاون درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر استان دور بودن از کلینیک های تخصصی،کمبود نیروی انسانی و نبود توقفگاه را از مشکلات بخش داروخانه و کمبود امکانات و تجهیزات ارتوپدی را از مهمترین مشکلات بخش توانبخشی برای ارائه بهتر خدمات به مردم اعلام کرد.

وی گفت: مرکز فیزیوتراپی جمعیت هلال احمر که طرف قرار داد تمامی بیمه هاست هر روزه در ساعت اداری آماده پذیرش بیماران هستند.

لطیفی عنوان کرد: تنها داروخانه جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی در مرکز استان نیز پاسخگوی 21 هزار و 875 نفر برای خرید نسخه مورد نیاز خود از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه بودند.

این مسئول بیان کرد: تزریق واکسیناسیون به حجاج و زائران عتبات عالیات هم یکی دیگر از فعالیتهای جمعیت هلال احمر در تمامی شهرستانهای خراسان جنوبی است که امسال 19 هزار و 143 نفر از طریق این جمعیت واکسینه شدند.

لطیفی به اجرای طرح کاروان سلامت (درمان اضطراری ) اشاره ای کرد و یادآورشد: دراجرای این طرح تاکنون بیش از هزار نفر از مناطق محروم استان بوسیله تیم پزشکی این جمعیت به صورت رایگان ویزیت و برای انجام مراحل درمانی به مراکز بیمارستانی اعزام شدند.

همکاری 1500 امداد گر در طرح نوروزی استان

مدیر عامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی از آغاز طرح امداد نوروزی همزمان با 24 اسفند ماه در استان خبر داد و گفت: در این طرح 32 پایگاه سیار و ثابت با همکاری معاونت امداد و نجات و امور جوانان به صورت شبانه روزی در جاده های بین شهری خراسان جنوبی به مدت 20 روز به مسافران خدمات ارائه می دهند.

محمد رحیم شهریاری افزود: در طرح ملی نوروزی امسال، هزار و 500 امدادگر با 40 دستگاه خودروی امدادی، عملیات امداد و نجات شامل اسکان اضطراری ، کمک های اولیه، درمان سرپایی، انتقال و جابجایی مصدومین، تغذیه، خدمات اولیه نجات، رهاسازی و جستجو را انجام خواهند داد.

وی با بیان اینکه هم اکنون در جاده های بین شهری استان12 پایگاه ثابت امداد جاده ای فعال است، تصریح کرد: سه پایگاه سیار نیز مخصوص ایام نوروز در جاده های بیرجند، قاین و فردوس نیز مستقر خواهند شد.

شهریاری یادآور شد: همچنین سه هزار نفر روز کار از جوانان با استقرار در 17 پست راهنمای مسافران نوروزی در ورودی و خروجی شهرها راهنمای مردم در تعطیلات خواهند بود.

وی افزود: سامانه ندای امداد و نجات 147 جمعیت هلال احمر استان خراسان جنوبی نیز آماده امدادرسانی به آسیب دیدگان حوادث احتمالی در مسیر های مواصلاتی است.

این مسئول توزیع 20 هزار کتابچه راهنمای مسافران، 50 هزار بروشور آموزشی، هفت هزار و 500 کیف کمکهای اولیه کمری و هفت هزار نقشه از راههای کشور را تنها بخشی از خدمات قابل ارائه از سوی جمعیت هلال احمر استان برای آسایش بیشتر گردشگران و مردم در نظر گرفته شده است.

برگزاری همایش استانی نماز و خدمات بشر دوستانه

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی گفت: جمعیت هلال احمر استان خراسان جنوبی 24 اسفند ماه ، میزبان همایش استانی نماز و خدمات بشر دوستانه است.

حجت الاسلام درویشی اظهارکرد: این همایش برای اولین بار در جمعیت هلال احمر استان با حضور حجت الاسلام و المسلمین کلباسی قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور برگزار می شود که در آن 300 نفر از ائمه جماعات، رابطان ستاد اقامه نماز دستگاه های اجرایی و مدیران استان شرکت می کنند.

وی بیان کرد: در این همایش از 14 دستگاه اجرایی برتر و فعال اقامه نماز در این جمعیت تجلیل می شود.

وی ادامه داد: شناسایی فعالیتهای هلال احمر در امر برپائی نماز، ترویج هر چه بیشتر فرهنگ نماز در بین مردم در کنار خدمات بشردوستانه و معرفی توانمندیهای این جمعیت برای اقامه نماز در جاده ها از جمله اهداف برگزاری اولین همایش استانی نماز و خدمات بشردوستانه است.