حقوق کارمندان استان مرکزی سال آینده تا 25 درصد افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شعبانی فرد روز دوشنبه در حاشیه جلسه شورای عالی آموزش و پرورش استان در جمع خبرنگاران افزود: افزایش حقوق برای کارشناسان ارشد 25 درصد و برای کارشناسی و پایین تر از آن 20 درصد است.

وی گفت: پرداخت این مبلغ در اراک به عنوان مرکز استان و شهری که دارای آب و هوای نامناسب می باشد با مشکل مواجه شده که مقرر شد تا پایان امسال در دولت مطرح و با رفع آن ابلاغ و در اراک نیز عملی گردد.

شعبانی فرد با تاکید بر تشکیل ستاد راهبردی آموزش و پرورش در سال 91 گفت: با تشکیل این ستاد برای اول ابتدایی و تمام دوره ای آموزشی تعیین تکلیف می شود.

وی افزود: استان مرکزی در زمینه علم در جایگاههای نخست کشور قرار دارد و دارای ثروت علمی بالایی است و باید تلاش خود را برای ارتقا سطح علمی کشور انجام دهیم.



