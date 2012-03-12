  1. استانها
  2. مرکزی
۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۴۵

شعبانی فرد:

حقوق کارمندان استان مرکزی سال آینده تا 25 درصد افزایش می یابد

حقوق کارمندان استان مرکزی سال آینده تا 25 درصد افزایش می یابد

اراک - خبرگزاری مهر: استاندار مرکزی گفت: حقوق کارمندان دولت در استان مرکزی به دلیل بدی آب و هوا و مناطق کمتر توسعه یافته، 20 تا 25 درصد افزایش می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شعبانی فرد روز دوشنبه در حاشیه جلسه شورای عالی آموزش و پرورش استان در جمع خبرنگاران افزود: افزایش حقوق برای کارشناسان ارشد 25 درصد و برای کارشناسی و پایین تر از آن 20 درصد است.

وی گفت: پرداخت این مبلغ در اراک به عنوان مرکز استان و شهری که دارای آب و هوای نامناسب می باشد با مشکل مواجه شده که مقرر شد تا پایان امسال در دولت مطرح و با رفع آن ابلاغ و در اراک نیز عملی گردد.

شعبانی فرد با تاکید بر تشکیل  ستاد راهبردی آموزش و پرورش در سال 91 گفت: با تشکیل این ستاد برای اول ابتدایی و تمام دوره ای آموزشی تعیین تکلیف می شود.

وی افزود: استان مرکزی در زمینه علم  در جایگاههای نخست کشور قرار دارد و دارای ثروت علمی بالایی است و باید تلاش خود را برای ارتقا سطح علمی کشور انجام دهیم.

کد مطلب 1558495

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها