برخی نهادها و سازمان ها در زنجان به حقوق مردم بی توجه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفرگل محمدی با اعلام اینکه در این بخشنامه شرایط مرخصی زندانیان مشخص شده است از دادستان عمومی و انقلاب زنجان و مدیرکل امور زندانهای استان زنجان خواست برای اجرای این بخشنامه اقدام کنند.

وی درادامه اهمیت توجه بیشتر برحقوق شهروندی را یادآور شد و گفت: رعایت و توجه به حقوق شهروندی ازظایف برخی از نیروهای حاکمیتی است.

رئیس کل دادگستری استان زنجان با تبریک فرارسیدن سال نو به بخشنامه رئیس قوه قضاویه در باره مرخصی زندانیان واجد شرایط درایام تعطیلات نوروز اشاره کرد وگفت : این بخشنامه در راستای آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی واخلاقی زندانیان و برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها به ویژه در ایام نوروز صادر شده است .

گل محمدی درادامه عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی استان در نظارت برقیمتها و برخورد با متخلفان را مثبت ارزیابی کرد و افزود: براساس گزارشهای رسیده متاسفانه برخی سازمانهای دولتی به وظیفه نظارتی خود عمل نمی کنند که باید به آنها تذکر داده شود.

در ادامه این جلسه اعضای شورای قضایی استان زنجان اولویت برنامه های خودرا در سال اینده بیان کردند.

کسب عناوین برتر توسط سپاه انصار المهدی(عج) در جشنواره ملی تئاتر، سرود و تواشیح سپاه

سرود استقامت و پایداری سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان در جشنواره ملی تئاتر، سرود و تواشیح سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، دیپلم افتخار و تندیس بلورین بهترین موضوع و دیپلم افتخار و تندیس بلورین بهترین گروه سرود را به خود اختصاص داد.

این در حالی است که گروه تواشیح سپاه انصار المهدی(عج) نیز در همین جشنواره دیپلم افتخار و تندیس بلورین بهترین گروه تواشیح را از آن خود کرد.

سرهنگ پاسدار سید جعفر موسوی مسئول روابط عمومی و تبلیغات سپاه انصار المهدی (عج) افزود: سرود استقامت و پایداری با همکاری شاعر معاصر حاج ولی اله کلامی و با آهنگ سازی برادر بسیجی کیارش میر محمد رضایی وبا تلاش برادران پاسدار و سرباز در مدت 4 ماه ساخته شده است.

سرهنگ موسوی افزود : روابط عمومی و تبلیغات سپاه استان زنجان در حال تهیه و تولید 4 ویدیو کلیپ در موضوعات "استقامت و پایداری – جهاد،ایثار و شهادت – شایستگی های پاسداری – ولایت و رهبری " با همکاری گروه مذکور است.

مسئول روابط عمومی و تبلیغات سپاه انصار المهدی(عج) ادامه داد: گروه تواشیح سپاه انصار المهدی(عج) نیز از جمله گروههای برتر و مطرح در سطح کشور می باشد که مدت 1 سال است بصورت رسمی و سازماندهی شده به کار خود ادامه میدهند و در برنامه های سپاه و بسیج و سایر سازمانها به اجرای برنامه می پردازند.