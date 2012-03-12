برخی نهادها و سازمان ها در زنجان به حقوق مردم بی توجه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفرگل محمدی با اعلام اینکه در این بخشنامه شرایط مرخصی زندانیان مشخص شده است از دادستان عمومی و انقلاب زنجان و مدیرکل امور زندانهای استان زنجان خواست برای اجرای این بخشنامه اقدام کنند.
وی درادامه اهمیت توجه بیشتر برحقوق شهروندی را یادآور شد و گفت: رعایت و توجه به حقوق شهروندی ازظایف برخی از نیروهای حاکمیتی است.
رئیس کل دادگستری استان زنجان با تبریک فرارسیدن سال نو به بخشنامه رئیس قوه قضاویه در باره مرخصی زندانیان واجد شرایط درایام تعطیلات نوروز اشاره کرد وگفت : این بخشنامه در راستای آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی واخلاقی زندانیان و برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها به ویژه در ایام نوروز صادر شده است .
گل محمدی درادامه عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی استان در نظارت برقیمتها و برخورد با متخلفان را مثبت ارزیابی کرد و افزود: براساس گزارشهای رسیده متاسفانه برخی سازمانهای دولتی به وظیفه نظارتی خود عمل نمی کنند که باید به آنها تذکر داده شود.
در ادامه این جلسه اعضای شورای قضایی استان زنجان اولویت برنامه های خودرا در سال اینده بیان کردند.
کسب عناوین برتر توسط سپاه انصار المهدی(عج) در جشنواره ملی تئاتر، سرود و تواشیح سپاه
سرود استقامت و پایداری سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان در جشنواره ملی تئاتر، سرود و تواشیح سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، دیپلم افتخار و تندیس بلورین بهترین موضوع و دیپلم افتخار و تندیس بلورین بهترین گروه سرود را به خود اختصاص داد.
نشست فرهنگی سیاسی بصیرت
دانشگاه پیام نور واحد خرمدره نشست فرهنگی سیاسی بصیرت با موضوع جنگ نرم و حجاب و عفاف برگزار می کند.
این نشست ساعت 11 صبح روز سه شنبه 23 اسفند ماه در سالن اجتماعات امام صادق (ع) واحد خرمدره برگزار می شود.
در نشست فرهنگی سیاسی بصیرت از دانشجویان و مسئولان استان زنجان و شهرستان خرمدره دعوت به عمل آمده است.
نشست فرهنگی سیاسی بصیرت با هدف دانش افزایی و آگاه سازی دانشجویان برگزار می شود.
اجرای مسابقه فرهنگی، پخش کلیپ با موضوع بصیرت از برنامه های جانبی این مراسم خواهد بود.
سخنران اصلی این نشست دکتر سید محمد موسوی رئیس دانشگاه پیام نور استان زنجان و تحلیل گر مسائل سیاسی است.
لازم به ذکر است از دکتر موسوی چندین مقاله در خصوص موضوع جنگ نرم به چاپ رسیده است.
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