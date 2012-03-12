نفت باید به منبعی برای پیشرفت و اقتدار اقتصادی ایران تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز(دوشنبه) با حضور در پژوهشگاه صنعت نفت، با توانمندیهای این صنعت بسیار مهم و پیچیده از نزدیک آشنا شدند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع مسوولان، مدیران و کارکنان صنعت نفت و گاز، فعالیتهای برجسته و ارزشمند این مجموعه را جزو افتخارات ملت ایران خواندند و با اشاره به بازدید خود از طرحهای توسعه پارس جنوبی در عسلویه در فروردین سال جاری افزودند: پایان سال جهاد اقتصادی همانند آغاز آن، با حضور در مجموعه های مرتبط با صنعت نفت و گاز همراه شد و این، نشان دهنده «تأثیر بسیار حساس و عمیق» و نقش آفرینی ممتاز این مجموعه در حرکت و جهش اقتصادی کشور است.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه کشور و مسئولان به «مقوله نفت» خاطرنشان کردند: براساس برنامه توسعه، نفت باید از «منبع درآمد و محل تأمین بودجه کشور» خارج و به منبعی برای پیشرفت و اقتدار اقتصادی ایران تبدیل شود و مسئولان باید این سیاست صحیح و مدبرانه نظام را، با قوت ادامه دهند.

ایشان خرج کردن درآمدهای نفتی برای کارهای روزمره کشور را « غیر عاقلانه و ضرری حقیقی» دانستند و افزودند: باید درآمدهای نفتی را به عنوان ذخایر و میراث کشور و ملت، به سرمایه ای ماندگار تبدیل کنیم که در این صورت منابع و ذخایر نفتی، واقعاً به نقطه قوت کشور تبدیل خواهد شد.

رهبر انقلاب اسلامی، تشکیل صندوق توسعه ملی را تدبیری مهم برشمردند و افزودند: براساس قانون برنامه پنجم باید حداقل 20 درصد درآمد نفتی هر سال به این صندوق واریز و صرف تولید و صنعت شود که خوشبختانه این کار، شروع شده و باید ادامه یابد.

حضرت آیت الله خامنه ای درآمدهای نفتی را در وضع فعلی، نقطه ضعف غالب کشورهای تولید کننده نفت خواندند و افزودند: کشورهایی که نفتشان را براساس نیاز و سیاست گذاری کمپانیهای غربی می فروشند و تلاشی برای دستیابی به دانش پیشرفته و صنعت بومی انجام نمی دهند شاید جیب حاکمانشان پرشود اما سودی حقیقی بدست نمی آورند چرا که روزی که نفتشان تمام شود، فقط یک کشور بایر و غیرآباد هستند.

رهبر انقلاب اسلامی در تشریح ابعاد نتایج تبدیل مقوله نفت به نقطه قوت کشور افزودند: لازم است به گونه ای عمل کنیم که در هر موقعیت، هرگونه تصمیم گیری درباره میزان تولید و فروش نفت، به دست خودمان و براساس منافع خودمان انجام شود که البته در این مسیر تا حد زیادی پیش رفته ایم و انشاءالله این هدف در آینده، بطور کامل محقق خواهد شد و جمهوری اسلامی در این زمینه نیز به الگویی برای دیگر کشور مبدل خواهد شد.

حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان، با تشکر از فعالیتهای جهادی و انصافاً تحسین برانگیز دانشمندان، پژوهشگران، مسئولان و کارکنان مجموعه نفت و گاز، خاطرنشان کردند: ایران، از لحاظ «مجموعه ذخایر نفت و گاز» در جهان اول است و باید به همت و تلاش بیشتر فعالان این صنعت، از لحاظ سطح دانش و فناوری نیز به عالیترین حد برسد و در جایگاه اول قرار گیرد.

ایشان با تأکید بر اهمیت پژوهش و تحقیق در پیشرفت علم و فناوری در صنعت نفت و گاز، استفاده مدیریت شده از ظرفیت همه مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی کشور را مؤثر و مهم خواندند و افزودند: به گونه ای عمل کنیم که هر آنچه صنعت نفت و گاز متکی به آن است در داخل تولید شود.

حضرت آیت الله خامنه ای تکیه بر نوآوری و ابتکار را باعث نوعی جهش در صنعت نفت و گاز و زمینه ساز ارتقای دانش جهانی در این عرصه دانستند و خاطرنشان کردند: همچنان که تجربه جوانان کشور در برخی عرصه ها نشان داده است، استعداد شکوفنده و فیاض جوانان ایرانی، تحقق کامل شعار «ما می توانیم» را در هر عرصه ای امکان پذیر می سازد و فعالان صنعت نفت در افق نگاه خود، چنین چشم اندازی را ترسیم کنند.

رهبر انقلاب اسلامی همچنین استفاده صحیح و برنامه ریزی شده از ظرفیت همه صنایع کشور را، شتاب بخش پیشرفت صنعت نفت و گاز خواندند.

تلاش کامل برای استفاده از ظرفیت میدان های مشترک نفت و گاز از دیگر نکاتی بود که حضرت آیت الله خامنه ای در جمع مسئولان، مدیران و کارکنان این صنعت مورد تأکید قرار دادند.

رهبر معظم انقلاب در ابتدای ورود به پژوهشگاه صنعت نفت در بازدید از مجموعه دستاوردهای این صنعت، که بیش از 3 ساعت به طول انجامید، از نزدیک در جریان پیشرفتها و توان متخصصان داخلی در حوزه نفت و گاز کشور قرار گرفتند.

در این نمایشگاه، توانمندیهای صنعت نفت در بخش های شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی به نمایش گذاشته شده بود.

در بخش شرکت ملی نفت ایران، توانمندیهای متخصصان، محققان و کارکنان این شرکت در زمینه های حفاری، اکتشاف، تولید، صادرات و جهاد خودکفایی ارائه شده بود.

تهیه و تدوین دانش فنی و ساخت سیستم سطحی نمودارگیری چاههای نفت و گاز، تولید ابزار و تجهیزات بسیار حساس و پیشرفته حفاری، بکارگیری روشهای نوین افزایش برداشت بخصوص در میادین مشترک نفت و گاز، توسعه ناوگان دستگاههای حفاری در خشکی و دریا، ساخت 7 دستگاه دکل حفاری در داخل با 5/7 میلیون دلار صرفه جویی ارزی، تجهیزات سرچاهی و درون چاهی از جمله توانمندیهایی بود که در نمایشگاه صنعت نفت مورد بازدید رهبر انقلاب اسلامی قرار گرفت.

حضرت آیت الله خامنه ای به هنگام بازدید از نمایشگاه، در ارتباط تصویری مستقیم با متخصصان شاغل در میدان گازی سردار جنگل در دریای خزر، کار و تلاش آنان را بسیار با ارزش دانستند و اظهار امیدواری کردند که این فعالیتها زمینه ساز رضایت الهی و سرافرازی بیشتر ملت ایران شود.

در بخش توانمندیهای شرکت ملی گاز نیز نمایش خطوط انتقال گاز در کشور، ساخت تجهیزات توربین های گازی، بومی سازی و توسعه دانش فنی طراحی و ساخت توربین گازی 25 مگاوات، طراحی و ساخت دستگاه کنترل و مانیتورینگ ایستگاههای گازی ارائه شده بود.

رهبر انقلاب اسلامی هنگام بازدید از توانمندیهای شرکت ملی گاز ایران اظهار امیدواری کردند که هرچه زودتر زمینه طراحی و ساخت پالایشگاه ملی در کشور فراهم شود.

دستاوردهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی بخش دیگری از نمایشگاه توانمندیهای صنعت نفت بود.

در این بخش ضمن ارائه زنجیره ی محصولات پتروشیمی، توانایی متخصصان صنعت نفت در خنثی سازی پروژه تحریم بنزین تشریح شده بود.

دستیابی به 25 دانش فنی در حوزه پتروشیمی و برنامه ریزی برای دستیابی به 50 دانش فنی و ساخت تجهیزات صنایع پتروشیمی از جمله موارد ارائه شده در نمایشگاه بود.

در بخش شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی نیز شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، شرکتهای پالایش نفت ایران، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و مدیریت پژوهش و فناوری، توانمندیهای خود را ارائه کرده بودند.

ارائه مراحل ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس و چند پالایشگاه دیگر، عملیات بهینه سازی پالایشگاهها، ساخت و نصب بلندترین برج پالایشگاهی به ارتفاع 104 متر، احداث اولین واحد تولید پروپلین در صنایع پالایشگاهی و طراحی و ساخت واحد بنزین سازی ایزومریزاسیون تحت دانش فنی و نیز تلاشهای صورت گرفته برای مقابله با تحریم از جمله دستاوردهای صنعت نفت بود که در این بخش به نمایش گذاشته شده بود.

در بخش دیگری از این نمایشگاه، پایلوت پالایشگاه گاز با نشان ملی به نمایش درآمده بود. مسئولان شرکت ملی گاز به هنگام بازدید رهبر انقلاب اسلامی از طراحی و ساخت نخستین پالایشگاه گاز داخلی در آینده نه چندان دور خبر دادند.

توربوکمپرسورهای ساخت داخل به عنوان قلب ایستگاههای گاز یکی دیگر از بخشهای مهم نمایشگاه صنعت نفت بود.

واحدهای نیمه صنعتی تولید اکسیدهای فلزی نانوساختار، و تولید نانو لوله های کربنی و همچنین فناوری GTL آخرین بخش از نمایشگاه صنعت نفت بود که مورد بازدید رهبر انقلاب اسلامی قرار گرفت.

در ابتدای ورود رهبر انقلاب اسلامی به پژوهشگاه صنعت نفت، آقای قاسمی وزیر نفت گزارشی از ذخایر منابع نفت و گاز کشور، وضعیت تولید نفت، ازدیاد برداشت و توسعه میادین مشترک، روند اجرای فازهای مختلف پارس جنوبی، ساخت پالایشگاههای جدید و خصوصی سازی در بخش نفت بیان کرد.

وزیر نفت گفت: تا به امروز 191 میدان نفتی و گازی در کشور کشف شده است که در این میادین بیش از سیصد مخزن وجود دارد.

وزیر نفت همچنین با اشاره به روند اجرایی 20 فاز پارس جنوبی گفت: در سال آینده، 6 فاز پارس جنوبی به بهره برداری خواهد رسید که 200 میلیون مترمکعب گاز به تولید کشور افزوده خواهد شد.

آقای قاسمی با اشاره به تولید 5/54 میلیون تن محصولات پتروشیمی در کشور خاطرنشان کرد: این ظرفیت تا سه سال آینده به 117 میلیون تن خواهد رسید.

رهبر انقلاب اسلامی در پایان بازدید از پژوهشگاه صنعت نفت، با ابراز خرسندی فراوان از نتایج تلاشهای فعالان صنعت نفت و گاز، ابراز امیدواری کردند تلاش و شوق و نشاط روز افزون این مجموعه، زمینه ساز دستیابی به اهداف بزرگ کشور و ملت شود.

