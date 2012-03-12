محسن صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تهیه شناسنامه الکترونیکی برای درختان قم خبر داد و گفت: بر اساس قانون حفظ و گسترش فضای سبز، شهرداریها باید برای درختان معابر، شوارع و پارکهای سطح شهر شناسنامه الکترونیکی تنظیم کنند تا تمامی آمار و اطلاعات مربوط به درختان در آنها درج شود.



وی با اشاره به اینکه این آمار و اطلاعات شامل نوع، بن، حدود سن، آفات و بیماری‌ها و وضعیت درخت می‌شود، تصریح کرد: در این طرح ابتدا مختصات درختان با استفاده از دستگاه GPS تعیین می‌شود و بعد مشخصات کامل درخت به همراه مختصات آن تحت برنامه کامپیوتری و به روز GIS در یک شناسنامه الکترونیکی ثبت می‌شود.



مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم یادآور شد: با این کار هر زمان مختصات GPS خیابانی به نرم افزار داده شود، به صورت آنی اطلاعات درختی که در آن مکان بوده است درج می‌شود.



حداکثر ظرف یک سال شناسنامه الکترونیکی تمام درختان قم تکمیل می‌شود



وی با بیان اینکه این طرح از نوزدهم اسفندماه جاری در قم آغاز شده است، تصریح کرد: در حال حاضر این طرح مراحل مقدماتی و نرم افزاری را طی می‌کند، و قرار است ظرف مدت شش ماه تا حداکثر یک سال این طرح به صورت کامل اجرا شود.



صالحی افزود: در این طرح اطلاعات مربوط به وضعیت درختان سطح شهر باید هر پنج سال یک بار تجدید و به روز شود.



تهیه شناسنامه الکترونیکی به منظور حفظ و نگهداری بیشتر از درختان



وی در خصوص هدف از اجرای طرح تهیه شناسنامه الکترونیکی درختان قم گفت: متاسفانه دیده می‌شود افراد به دلایل

غیرمنطقی اقدام به حذف درختان جلوی منازل و یا مغازه‌های خود می‌کنند و یا در جریان اجرای برخی پروژه‌ها درختان قطع می‌شوند، و این کار به حفظ و نگهداری بیشتر از درختان سطح شوارع کمک می‌کند.



مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم اضافه کرد: بر اساس کمیسیون ماده هفت قانون حفظ و گسترش فضای سبز، هر گونه هرس و حذف درختان باید با مجوز قانونی صورت گیرد در غیر این صورت تخلف بوده و پیگرد قانونی دارد.