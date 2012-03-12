بوئین زهرا آماده پذیرایی از مسافران نوروزی است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل طاهرخانی ظهر دوشنبه در جلسه ویژه اعضاء ستاد تسهیلات نوروزی این شهرستان که در فرمانداری برگزار شد اظهارداشت: توجه بیشتر به رفاه و آسایش مسافران در ایام تعطیلات نوروزی میتواند بستر مناسب و مطلوبی را در زمینه جذب بازدید کنندگان و گردشگران به این شهرستان فراهم کند.
وی افزود: مسئولان و نهادهای فرهنگی با برنامه ریزی، تعامل و همچنین طرح ایدههای مناسب در روزهای آغازین سال جدید باید فضایی آرام و پرنشاط را برای مردم و میهمانان این شهرستان فراهم کنند.
فرماندار بوئین زهرا با اشاره به لزوم بهره برداری از ظرفیتهای این شهرستان تصریح کرد: ارائه راهبرد و ایدههای برتر در زمینه بهبود فضای شهری و ایجاد محیطی پرامید و نشاط در سطح شهرستان میتواند پیش زمینهای مناسب را برای ارتقای سطح اجتماعی مردم ایجاد کند.
طاهرخانی ادامه داد: امروزه با گسترش فناوریهای نوین در حوزههای مختلف ارتباطی باید با برنامه ریزیهای دقیقتر عرصهای با نشاط را برای معرفی جاذبههای طبیعی، فرهنگی و همچنین تاریخی به مردم شهرهای دیگر فراهم کرد.
وی یادآورشد: انعکاس رویدادها و همچنین گزارش فعالیتهای صورت گرفته در ایام سال جدید و ارائه آن به گردشگران نیز در اثربخشی هر چه بهتر مراسم و ویژه برنامههای نوروزی میتواند مورد توجه قرار گیرد.
فرماندار بوئین زهرا همچنین گفت: رعایت آداب اجتماعی و حسن اخلاق در روزهای آغاز سال نو باعث آشنایی بیشتر گردشگران و مسافران به جاذبههای فرهنگی و اجتماعی این شهرستان میشود.
طاهرخانی افزود: در ایام نوروز تقویت معاشرت و ارتباطات اجتماعی نیز به نحوی دیگر در بازتاب سیمای فرهنگی و اعتقادی شهرستان تأثیرگذار و نتیجه بخش است.
وی اظهارداشت: تلاش برای برگزاری هرچه باشکوهتر طرحهای نشاط و تعالی باید در محور برنامههای مسئولان شهری برای ایام سال نو قرار گیرد.
فرماندار بوئین زهرا تصریح کرد: ادارات و مؤسسات شهرستان نیز باید تا حد امکان در حوزه شرح وظایف و اختیارات خود به تسهیل هرچه بیشتر سفرهای نوروزی اهتمام جدی و دلسوزانه داشته باشند.
طاهرخانی اضافه کرد: تعمیق باورها و ارزشهای دینی و فرهنگی در ایام سال نو و اجرای مراسم ویژه مذهبی باعث تمایل بیشتر مسافران برای اقامت بیشتر در این شهرستان و بازدید از اماکن تاریخی و جاذبههای گردشگری میشود.
طاهرخانی از مدیران دستگاهها و نهادهای خدمات رسان استان در ایام نوروز درخواست کرد در ایام پیش رو و در آستانه آغاز سال جدید با اتخاذ تدابیر لازم زمینه را برای استقبال از مسافران نوروزی فراهم کنند.
بوئین زهرا - خبرگزاری مهر: فرماندار بوئین زهرا از آماده شدن تمامی ظرفیتها و امکانات این شهرستان برای استقبال از مسافران و میهمانان نوروزی خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل طاهرخانی ظهر دوشنبه در جلسه ویژه اعضاء ستاد تسهیلات نوروزی این شهرستان که در فرمانداری برگزار شد اظهارداشت: توجه بیشتر به رفاه و آسایش مسافران در ایام تعطیلات نوروزی میتواند بستر مناسب و مطلوبی را در زمینه جذب بازدید کنندگان و گردشگران به این شهرستان فراهم کند.
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