ولایتمداری ریشه در اعتقادات و باورهای دینی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‌الاسلام عباس سبحانیان ظهر دوشنبه در جمع مدیران رسانه ‌های استان یزد اظهار داشت: ولایتمداری ریشه در اعتقادات و باورهای دینی مردم دارد و لازم است با تقویت این اعتقادات، مردم را به سمت نظام اسلامی هدایت کنیم.

وی با تاکید بر تقویت معنویت در زندگی مردم عنوان کرد: مسئله معنویت ‌افزایی زیربنای مسائل اعتقادی و ایمانی است.

سبحانیان اظهار داشت: باید تلاش کنیم تا میزان آگاهی جامعه را بالا ببریم و مردم را نسبت به وقایعی که در اطراف آنها رخ می ‌دهد، بصیرت بخشی کنیم.

مسئول دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه الغدیر استان یزد افزود: برخی از مسئولان و رسانه ‌ها در برخی امور شعار زده شده‌ اند و باید تلاش کنیم خروجی برنامه‌ ها این باشد که سطح بینش عمومی جامعه افزایش پیدا کند.

وی تاکید کرد: همه مسئولان و رسانه ‌ها باید در فعالیتهای خود اصولگرایی را مدنظر قرار دهند و بر اساس اصول و خط و مشی نظام قدم بردارند.

سبحانیان افزود: بحث رعایت خط قرمزها، و دفاع از حریم ولایت بسیار حائز اهمیت است و تاکنون نیز توسط رسانه‌های داخلی رعایت شده است.