4500 پلیس در نوروز 90 در زنجان آماده باش هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یحیی شرفی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: سه هزار و 366 نفر از کارکنان نیروی انتظامی پلیس به صورت پیاده زوجی در ایام تعطیلات نوروز در مناطق مختلف شهری در راستای پیشگیری از بروز سرقت و کنترل امنیت اجتماعی مستقر می شوند.



وی به آغاز طرح نوروزی در استان زنجان از تاریخ 24 اسفند سال جاری تا 15 فروردین 91 اشاره کرد و افزود: این طرح به صورت رسمی و با رژه عوامل پلیس و با همکاری سایر سازمان های امداد رسان از روز 24 اسفند امسال آغاز می شود.

سرهنگ شرفی برای آگاه سازی و آموزش شهروندان در رابطه با مسائل مربوط به چهارشنبه آخر سال، پیشگیری از سرقت و سایر موارد 15 هزار بروشور و 80 بنر تهیه و در سطح شهر توزیع می شود.



فرمانده انتظامی استان زنجان با اشاره به اجرای طرح های مختلف در طول سال ادامه داد: در بحث مبارزه با قاچاق کالا از نظر ارزش ریالی 21 درصد، کشف مواد مخدر 56 درصد افزایش داشته ایم.



با توصیه به شهروندان در خصوص رعایت قانون تصریح کرد: با همکاری خوب مردم و تلاش پلیس در بحث تلفات جاده ای با کاهش 16 درصدی روبرو بودیم که امید واریم با تداوم همکاری و مشارکت شهروندان در ایام تعطیلات نوروز نیز شاهد کاهش تلفات جاده ای در سطح استان باشیم.

فرمانده انتظامی استان زنجان، با تاکید بر اینکه امنیت یک موضوع فراملی است، گفت: اصحاب رسانه در فرهنگ سازی جامعه نقش بسزایی دارند.

سرهنگ شرفی گفت: در حال حاضر یک فضای تعاملی خوبی بین مردم و پلیس ایجاد شده که اصحاب رسانه در این امر بی تاثیر نبوده اند.



وی با اشاره به اقدامات نیروی انتظامی به مناسبت فرا رسیدن تعطیلات پایان سال و چهارشنبه آخر سال، افزود: پلیس مخالف شادی مردم نیست و با کسانی که بخواهند با ایجاد اختلال در نظم عمومی موجب سلب آرامش و آسایش مردم شوند و به اموال عمومی خسارت وارد کنند برابر قانون به شدت برخورد خواهد کرد.



فرمانده انتظامی استان زنجان، به برگزاری جشن چهارشنبه آخر سال با محوریت خانواده و محله محوری اشاره کرد و ادامه داد: پیشگیری از بروز آسیب به اموال عمومی، پیشگیری از بروز آسیب به سلامتی افراد و پیشگیری از تخریب باورها و اعتقادات دینی رویکرد نیروی انتظامی استان است.



سرهنگ شرفی "بهار من، آرامش و رضایت تو" را شعار امسال نیروی انتظامی برشمرد و بیان کرد: داشتن فضای امن و آرام در جامعه نیازمند رفتار خوب پلیس با مردم است.



سرهنگ شرفی افزود: با توجه به اقدامات صورت گرفته توسط پلیس در انتخابات اخیر هیچ حرکتی که موجب افراط و تفریط از سوی این نهاد باشد، شاهد نبودیم.



