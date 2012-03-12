بهره برداری از آب و فاضلاب 5 هزار واحد مسکونی هشتگرد/ پایان جیره بندی آب کرج

حسین نوری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: آب و فاضلاب 5 هزار واحد مسکونی شهر جدید هشتگرد تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.



وی افزود: آغاز طرح خدمات رسانی به 5 هزار واحد مسکونی شهر جدید هشتگرد از سال گذشته شروع شده است که تا کنون 20 میلیارد تومان هزینه در بر داشته است.



مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز ادامه داد: در سفر هیئت دولت نیز پنج مصوبه آب و فاضلاب استان البرز مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.



نوری اظهار داشت: جیره بندی آب برخی از مناطق کرج نیز همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی به پایان رسید و هم اکنون شهروندان استان البرز می توانند از آب سد طالقان استفاده کنند.



مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز افزود: جیره بندی آب برخی از مناطق کرج به دلیل تعمیر تونل انتقال آب سد طالقان بود که خوشبختانه کارهای عمرانی آن به اتمام رسید.