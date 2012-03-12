  1. استانها
  2. البرز
۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۱۵

نوری به مهر خبر داد:

بهره برداری از آب و فاضلاب 5 هزار واحد مسکونی هشتگرد/ پایان جیره بندی آب کرج

بهره برداری از آب و فاضلاب 5 هزار واحد مسکونی هشتگرد/ پایان جیره بندی آب کرج

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز گفت: آب و فاضلاب 5 هزار واحد مسکونی شهر جدید هشتگرد تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.

حسین نوری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: آب و فاضلاب 5 هزار واحد مسکونی شهر جدید هشتگرد تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.

وی افزود: آغاز طرح خدمات رسانی به 5 هزار واحد مسکونی شهر جدید هشتگرد از سال گذشته شروع شده است که تا کنون 20 میلیارد تومان هزینه در بر داشته است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز ادامه داد: در سفر هیئت دولت نیز پنج مصوبه آب و فاضلاب استان البرز مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

نوری اظهار داشت: جیره بندی آب برخی از مناطق کرج نیز همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی به پایان رسید و هم اکنون شهروندان استان البرز می توانند از آب سد طالقان استفاده کنند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز افزود: جیره بندی آب برخی از مناطق کرج به دلیل تعمیر تونل انتقال آب سد طالقان بود که خوشبختانه کارهای عمرانی آن به اتمام رسید.

کد مطلب 1558513

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها