جراحی آنوریسم عروق مغزی برای نخستین بار/ ضرورت کاهش آمار سزارین

به گزارش خبرگزاری مهر، برای نخستین بار در استان جراحی آنوریسم عروق مغزی در بیمارستان شهید بهشتی با موفقیت انجام شد.



بیمار ۳۸ ساله که به علت فشار خون بالا دچار پارگی آنوریسم عروق مغزی شده بود پس از اقدامات تشخیصی، ‌ مراقبتی و آنژیوگرافی مغزی مورد عمل جراحی ۶ ساعته قرار گرفت و از مرگ نجات یافت.



دکتر مهرافشان جراح مغز و اعصاب بیمارستان شهید بهشتی با بیان اینکه این نوع بیماران تا پیش از این برای درمان بیماری مجبور بودند با صرف هزینه‌های فراوان به تهران مراجعه کنند افزود: در حال حاضر این جراحی با کمترین هزینه و با امکانات پیشرفته در مرکزآموزشی درمانی شهیدبهشتی انجام می‌شود.



این بیمار در حال حاضر با وضعیت مناسب برای ادامه درمان در بخش مراقبت‌های ویژه این بیمارستان بستری شده است.

لزوم آمادگی تمامی دستگاه‌های امدادی، درمانی و خدماتی در ایام نوروز



در جلسه کمیته بهداشت و درمان ستاد تسهیلات نوروزی استان بر لزوم آمادگی تمامی دستگاه‌های امدادی، درمانی و خدماتی در ایام نوروز تاکید شد.



آماده باش تمام بیمارستانهای استان، پوشش امدادی محورهای مواصلاتی و مسیرهای درون شهری، آمادگی ۲۵ درصد واحدهای درمانی، آزمایشگاهی و داروخانه‌های بخش خصوصی، تامین فراورده‌های خونی مورد نیاز مراکز درمانی، امداد هوایی و اتوبوس آمبولانس با امکانات لازم، استقرار ۱۰ ایستگاه سلامتی در محورهای مواصلاتی پر تردد، نظارت ۱۰ تیم بازرسی و بهداشتی بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن بین راهی بویژه مراکز عرضه مواد غذایی در اطراف حرم مطهر و مسجد مقدس جمکران و برخورد با دست فروشان مواد غذایی از جمله موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.



شهروندان می‌توانند در صورت هرگونه مشکل بهداشتی، مراتب را به صورت شبانه روزی با شماره ۰۹۶۷۸ در میان بگذارند.



آغاز طرح نوروزی اورژانس ۱۱۵ قم از ۲۵ اسفند



رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان با بیان اینکه این طرح همزمان با سراسر کشور از ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه ۲۵ اسفندماه سال جاری آغاز و تا ساعت ۸ صبح روز دوشنبه ۱۴ فروردین ماه سال ۹۱ ادامه خواهد داشت افزود: در این مدت پرسنل اورژانس ۱۱۵ قم به امدادرسانی سریع و صحیح، اطلاع رسانی و آموزش به مردم در خصوص نحوه مواجهه با حوادث ترافیکی و مجروحان در طول سفرهای نوروزی می‌پردازند.



دکتر محمد جواد باقری از ایجاد ۱۰ ایستگاه سلامت در سطح محورهای استان خبر داد و گفت: این ایستگاه‌ها در اتوبان قم- تهران، اتوبان قم - سلفچگان، محور قم - گرمسار، اتوبان قم - کاشان و بوستان فدک مستقر خواهند شد.



رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان با بیان اینکه با امکانات و تجهیزات پیش بینی شده در این ایستگاه‌ها مراجعان با حضور کادر پزشکی درمان مداوا می‌شوند اظهار داشت: با این اقدام دیگر نیازی به انتقال مجروحان سرپایی و اعزام آمبولانس به مراکز درمانی سطح شهر در حوادث جزئی نیست.



وی با اعلام اینکه ۲۶۰ نیروی عملیاتی و ستادی در این ایستگاه‌ها مستقر هستند گفت: این نیرو‌ها شامل پزشک، پرستار، کاردان فوریت‌ها و بیهوشی می‌شود.



وی تصریح کرد: در عید سال ۹۰ تعداد ایستگاه‌های سلامت سه مورد بود که در نوروز ۹۱ این تعداد با رشد ۳۰۰ درصدی به ۱۰ ایستگاه افزایش یافته است.



باقری همچنین به استفاده از یک دستگاه اتوبوس آمبولانس در طرح نوروزی امسال اورژانس ۱۱۵ قم خبر داد و گفت: این اتوبوس با تجهیزات پزشکی لازم ویژه سوانح سنگین پیش بینی شده است که به طور همزمان قابلیت پذیرش ۱۶ بیمار را دارد.



وی افزود: به همین منظور علاوه برامکانات درمانی در پایگاههای مستقر در حرم مطهر و مسجد مقدس جمکران و امکانات خودرویی، دو دستگاه موتورلانس نیز در اطراف این دو مکان مقدس پیش بینی شده است.



رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان با بیان اینکه در این طرح ۱۶ پایگاه شهری و ۱۶ پایگاه جاده‌ای اورژانس به مردم خدمات ارائه می‌دهند افزود: این پایگاههای که در محورهای درون و برون شهری پیش بینی شده‌اند به محض تماس شهروندان با شماره ۱۱۵ در کمترین زمان بر بالین مجروحان حوادث و بیماران نیازمند به خدمات فوریتهای پزشکی حاضر خواهند شد.



وی از بکارگیری تعداد ۳۲ آمبولانس در سطح شهر و جاده‌های استان برای اجرای این طرح خبر داد و گفت: تعداد ۱۴ آمبولانس پشتیبان نیز در ستاد فوریت‌های پزشکی در نظر گرفته شده تا در صورت نیاز بتوانند خدمات مطلوب تری را به زائران، مسافران و شهروندان ارائه دهند.



تاکید بر ضرورت کاهش آمار سزارین



رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم در جلسه کمیته پیشگیری از مرگ مادران با اشاره به عوارض ناشی از زایمان سزارین گفت: فرهنگ سازی و برگزاری دوره‌های آموزشی برای خانواده‌ها و کارکنان حوزه بهداشت و سلامت خانواده در کاهش آمار سزارین نقش بسزایی دارد.



دکتر سید شمس الدین حجازی تصریح کرد: طبق برنامه ریزی انجام شده و باتقویت اهرم‌های نظارتی بر روند عملکرد متخصصان زنان و زایمان که بیشترین حجم عمل سزارین را در پرونده دارند روند نظارت‌ها و برخورد‌ها افزایش می‌یابد.



وی با تاکید بر لزوم مراقبت‌های قبل از بارداری و دوران ۶ هفته نخست بارداری افزود: رعایت نکات بهداشتی، مراجعه به موقع به پزشک و فراگیری آموزش‌های لازم از مواردی است که موجب کاهش آمار مرگ ومیر مادران باردار می‌شود.



وی با اشاره به اینکه پیشگیری از مرگ و میر مادران باردار از شاخص‌های پیشرفت و توسعه جوامع بشمار می‌رود گفت: به برکت انقلاب اسلامی و با گسترش شبکه بهداشتی و درمانی آمار مرگ مادران باردار به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.



وی با بیان اینکه در شاخص‌ها و میزان پیشگیری از مرگ مادران باردار در استان قم موفقیت‌های بسیاری به دست آمده است اظهار داشت: با برنامه ریزی، توسعه امکانات و خدمات و اجرای برنامه‌های مراقبتی باید میزان مرگ و میر مادران باردار به صفر برسد.



وی با تاکید بر اینکه از زمان حضور مادران باردار در مراکز درمانی دولتی و خصوصی در هرساعت از شبانه روز باید خدمات لازم درمانی و مراقبتی با پیش بینی نیروی انسانی لازم در نظر گرفته شود ادامه داد: مجموع این خدمات با همکاری و مشارکت خانواده‌ها موجب تولد نوزاد سالم و حفظ سلامت مادران می‌شود.



حجازی افزود: در حال حاضر با مراقبتهای انجام شده کاهش مرگ مادران در استان قم جلو‌تر از برنامه پیش بینی شده و طبق آخرین آمار ۱۱ درصد هزار تولد زنده است.



راه اندازی سامانه ارسال پیامک‌های آموزشی به خانواده ها



مجید محمدیان رئیس مرکز بهداشت قم نیز در این جلسه از راه اندازی سامانه ارسال پیامک‌های آموزشی به خانواده‌ها بویژه مادران باردار از سال آینده خبر داد و گفت: در این طرح خانواده‌ها با روش‌های بهداشتی و مراقبتی در دوران بارداری آشنا می‌شوند.



در پایان این جلسه از رابطان مامایی دانشگاه در مراکز درمانی قدردانی شد.