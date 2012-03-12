فرهنگ نماز اول وقت در میان مسافران نوروزی بجستان ترویج می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، قائم مقام ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی از اجرای برنامه هایی برای اشاعه فرهنگ اقامه نماز اول وقت در میان مسافران نوروزی خبر داد.

نورعلی خسروی در جلسه کمیته فرهنگی اجتماعی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی بجستان گفت: بهسازی مساجد و نمازخانه های بین راهی، توزیع کتب و نرم افزارهای مذهبی، نقشه اماکن گردشگری با جانمایی مساجد و نمازخانه ها و هماهنگی برای حضور امام جماعت در مراکز پرتردد از جمله این اقدامات است.

وی با تاکید بر لزوم آراستگی و نظافت مساجد و نمازخانه های بین راهی اضافه کرد: در ایام نوروز، تیم بازرسی ویژه ای به طور مستمر از این اماکن بازدید خواهد کرد.

معاون فرماندار بجستان از ساماندهی برگزاری مراسم تحویل سال در مساجد و بقاع متبرکه خبر داد: جشنواره فرهنگی و هنری در رباط زین آباد و جشنواره سبزه آرایی و سفره هفت سین در ایام نوروز برگزار خواهد شد.

بالاتر بودن میزان جذب اعتبارات بردسکن از میانگین آن در خراسان رضوی

فرماندار بردسکن گفت: میانگین جذب اعتبارات در شهرستان بردسکن چهار درصد بیش از متوسط آن در استان خراسان رضوی است.

محمد عباسپور در جلسه شورای برنامه ریزی شهرستان اظهارکرد: این میزان در استان به طور متوسط 58 درصد و در بردسکن 62 درصد است.

وی اضافه کرد: با پیگیری های برخی دستگاه های اجرایی پروژه های در حال اجرای شهرستان از 126 مورد و اعتبار 80 میلیارد ریال به 153 مورد با اعتبار 190 میلیارد ریال افزایش یافته است.

وی از دستگاه های اجرایی خواست طرح های پیشنهادی سال 91 را به دبیرخانه کمیته برنامه ریزی شهرستان برای تعیین سهمیه آنها در اعتبارات سال آینده ارسال نمایند.

اردوهای راهیان نور راه انتقال ارزش های انقلاب به نسل جوان است

معاون فرماندار مه ولات گفت: اردوهای راهیان نور، موجب حفظ روحیه ایثارگری در جامعه و راهی موثر برای انتقال ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی به نسل سوم و چهارم انقلاب اسلامی است.

اسماعیل غفاری در جلسه ستاد راهیان نور شهرستان ضمن تاکید بر لزوم همکاری همه جانبه دستگاه های اجرایی در رفع مشکلات ستاد اظهار داشت: 85 درصد از هزینه بستگان درجه یک شهدا از سوی بنیاد شهید، 50 درصد از هزینه های دانش آموزان توسط اداره آموزش و پرورش و نیز تقبل هزینه مددجویان کمیته امداد امام(ره) از سوی این نهاد برای سفر به مناطق یاد شده تامین شده است.

اردوهای راهیان نور از ایجاد خلا معرفتی در نسل جوان جلوگیری می کند

معاون فرماندار خواف گفت: باید از پیدایش گسست معرفتی و اعتقادی میان نسل انقلاب و نسل جوان کنونی جلوگیری کنیم.

منصور موسوی در جلسه ستاد پشتیبانی کاروان راهیان نور با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد و تعمیق این شکاف فکری تصریح کرد: تغییر ذائقه جوانان و بی تفاوت کردن آنها نسبت به آرمان های اسلام و انقلاب از جمله اهداف این تلاش های مذبوحانه است.

وی تصریح کرد: کاروان های راهیان نور از جمله برنامه های فرهنگی است که موجب ناکارآمد شدن این تلاش ها می شود.

تشدید بازرسی نوروزی اصناف در تربت حیدریه

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری تربت حیدریه گفت: تدابیر اتخاذ شده برای تشدید بازرسی از واحدهای صنفی با توجه به خریدهای نوروزی مردم در حال اجراست.

سیف الله محمدی در مورد برنامه های کمیته بارزسی و نظارت ستاد تسهیلات نوروزی شهرستان اظهارکرد: طرح نظارت نوروز از تاریخ 11 اسفند آغاز و تا 15 فرودین ماه سال آینده با هدف نظارت بر نحوه توزیع و قیمت کالاهای اساسی ادامه خواهد یافت.

برگزاری نمایشگاه فروش بهاره و استقرار تیم بازرسی در محل نمایشگاه برای رسیدگی به تخلفات احتمالی از جمله طرح هایی است که با هدف دسترسی مردم به کالاهایی باکیفیت و ارزان تر از قیمت بازار انجام شده است.

عملیات احداث ساختمان دانشگاه پیام نور فیروزه آغاز شد

عملیات احداث ساختمان دانشگاه پیام نور شهرستان فیروزه با حضور فرماندار آغاز شد.

محمدرضا حاجی زاده در حاشیه این مراسم گفت: رشد فکری و افزایش سطح دانش جوانان از مهم ترین ارکان ارتقاء شاخص های فرهنگی منطقه است.

وی با ارائه گزارشی از وضعیت دانشگاه پیام نور شهرستان بیان کرد: هر چند از تاسیس این دانشگاه حدود چهار سال می گذرد، اما تاکنون فاقد ساختمان اداری و آموزشی بوده است و کلاس ها در محل دبیرستان شبانه روزی آیت الله خامنه ای شهر فیروزه برگزار شده است.

فرماندار فیروزه تعداد دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان را 500 نفر اعلام کرد و اظهار داشت: این دانشجویان در هشت رشته تحصیلی مشغول به تحصیل هستند.

وی از همکاری صمیمانه اهالی روستای تقی آباد که با اهدای چهار هکتار زمین سهم عمده ای در این پروژه داشته اند، تقدیر کرد.