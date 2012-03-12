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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۲۳

بازوند:

شهرداریهای استان مرکزی به بهبود خدمات دقت بیشتری کنند

شهرداریهای استان مرکزی به بهبود خدمات دقت بیشتری کنند

اراک - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استانداری استان مرکزی گفت: با توجه به اینکه در آستانه سال نو هستیم شهرداریها باید به ایجاد مبلمان شهری زیبا، جلوگیری از ساخت و سازهای غیر قانونی و بهبود خدمات خود توجه و دقت بیشتری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر دوشنبه در همایش شهرداران استان مرکزی در سالن جلسات ساختمان معاونت عمرانی استانداری گفت: شهرداری ها باید با خدمات رسانی به مردم، حقوق شهروندی را رعایت کرده و مردم را در رفاه قرار دهند

وی با تاکید بر اهمیت نظافت معابر  توسط شهرداریها در ایام نوروز گفت: شهرداری ها از دادن مجوز برای کندمان و حفاری در سطح شهر ها جلوگیری کنند و همکاری خوبی را در جهت رفاه حال مسافران با ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی داشته باشند.
 
بازوند افزود: استان مرکزی به دلیل موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در شاهراه مواصلاتی کشور در مسیر مسافرتهای نوروزی قرار دارد و وضعیت عمومی شهرها مورد ارزیابی گردشگران قرار می گیرد و شهرداری ها باید شهرداری ها وظایف خود را بهتر از گذشته و بیش از پیش انجام دهند تا نمره خوبی را در ارزیابی ها کسب کنند.
 
وی با اعلام اهدای پاداش به شهرداریهایی که تعداد کشته آن در اثر تصادفات کاهش داشته باشد افزود: در ایام 25 اسفند ماه جاری تا 15 فروردین سال آینده به ازای هر تعداد کشته ای که درهر شهر از استان کاهش پیدا کند به شهرداری آن شهر مبلغ 30 میلیون ریال به عنوان پاداش داده خواهد شد.
کد مطلب 1558517

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