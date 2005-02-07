ماهانه 300 كودك در حرم مطهر امام رضا(ع) رها مي شوند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شهرداري مشهد دكتر رجب هدايت نيا روز دوشنبه در گفتگويي افزود: نزديكان اين كودكان آنها را در محلي به نام پنجره فولاد در صحن انقلاب رها مي كنند.

وي گفت: اين كودكان از طريق خدام امام رضا(ع) شناسايي و تحويل بهزيستي مي شوند.

هدايت نيا افزايش شمار كودكان رها شده در حرم مطهر امام رضا(ع) را نگران كننده دانست و افزود: در فصول بها ر و تابستان شمار كودكان رها شده در حرم افزايش مي بايد.

وي گفت: با اين حال بايد هر ماه يك آسايشگاه ويژه اين كودكان در مشهد ساخته شوند.

وي اظهار داشت: اين در حاليست كه بهزيستي توان ساخت آسايشگاه براي كودكان بي سرپرست را نداشته و نيازمند مشاركت خيرين مي باشد.