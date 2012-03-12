مردم زنجان رکورد جدید در صحنه انتخابات ثبت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد ظهر دوشنبه در دیدار مشترک ائمه جماعات و فرمانداران، مشارکت گسترده در انتخابات مجلس نهم را موجب خنثی شدن فتنه ها و توطئه ها عنوان کرد و افزود: از همان روز انتخابات و مشارکت گسترده مردم، ملت ایران شاهد عقب نشینی دشمنان و خنثی شدن توطئه ها بودند و خشم و عجز مخالفان نظام اسلامی قابل مشاهده بود.

وی با بیان اینکه مشارکت گسترده مردم در انتخابات ختثی کننده فتنه‎های دشمن بود افزود: در انتخابات مجلس نهم به علت اجتناب از تشدد آراء انتخاب اصلح در زنجان رقم خورد که این اتفاق مهم در تاریخ این استان بی‎سابقه بود.

رئوفی‌‎نژاد افزود: باید تمام زوایای کارهای مسئولان حاضر در انتخابات تحلیل کارشناسی شود تا محاسن کار تقویت شده و نکات برجسته رخدادهای ارزشمند برای همگان ارائه شود.

استاندار زنجان به تحقق شعار جهاداقتصادی در ادارات استان زنجان اشاره کرد و یادآور شد: امسال در این استان سرمایه‎گذاری در بخش خصوصی رشد 4.5 برابری را نسبت به سال 89 تجربه کرد.

رئوفی‌نژاد با بیان این که در سال 89 شورای اشتغال استان توانست 33 هزار فرصت شغلی را ایجاد کند افزود: در سال 90، فضای اشتغال استان رکورد 48 هزار شغل را برای خود ثبت کرد.

استاندار زنجان با اشاره به این که استان زنجان در توسعه صادرات گام بسیار بلندی برداشته است، گفت: در سال 89، زنجان 280 میلیون دلار صادرات را پشت سرگذاشت که این رقم به 550 میلیون دلار در سال 90، ارتقاء یافت.