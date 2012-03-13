افزایش مسافران نوروزی سفید سنگ/ گونه های درختی رشتخوار افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار رشتخوار از افزوده شدن 15 گونه درختی و گیاهی جدید به عرصه فضای سبز این شهر خبر داد.

مهدی علیان مهمترین ویژگی های گونه های جدید را سازگاری با زیست بوم این منطقه عنوان کرد و افزود: با توجه به گرمای زیاد، خشکی و کم آبی منطقه، سعی شده از گونه های سازگار با محیط استفاده شود.

علیان گونه های جدید را شامل درختان ارغوان، پده، داغداغان، افرا، سنجد، عناب، عرعر، صنوبر، ازگیل و پسته وحشی عنوان و گفت: این درختان نقش مهمی در افزایش گونه های موجود در فضای سبز شهری رشتخوار داشته است.

شهردار رشتخوار گفت: برای افزایش سرانه شهروندی در این شهر، 13 هکتار فضای سبز جدید در شهر در حال اجراست.

پیش بینی افزایش 15 درصدی حضور مسافران نوروزی در سفیدسنگ

شهردار سفیدسنگ با اعلام تشکیل ستاد نوروزی، از آمادگی کامل این نهاد برای استقبال از مسافران نوروزی خبر داد و افزود: بر اساس پیش بینی نهادهای فرادستی، سفرهای نوروزی امسال، به میزان حدود 15 درصد افزایش خواهد یافت.

محمد قدمیاری با اشاره به در پیش بودن آغاز تعطیلات نوروزی، اظهار کرد: با توجه به قرار گرفتن سفیدسنگ در مسیر گردشگری آبگرم شاهان گرماب، قطعا طی امسال شاهد افزایش ورود مسافران و گردشگران به این شهر خواهیم بود.

وی از آمادگی کامل پرسنل آتش نشانی برای مقابله با حوادث احتمالی چهارشنبه آخر سال خبر داد و گفت: آذین بندی، خرید و نصب المان‌های جدید و گلکاری و ایجاد فضای سبز میادین سطح شهر، پاکسازی و رفت و روب معابر هم اکنون در حال انجام است.

تلاش برای جلوگیری از عرضه سوخت با کیفیت پایین به کشورهای همسایه

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی جلوگیری از عرضه سوخت با کیفیت پایین به کشورهای همسایه را از اصلی ترین مزایای ایجاد آزمایشگاه تخصصی فرآورده های نفتی در استان ذکر کرد.

محمد حسن بناء رضوی گفت: پیشگیری از قاچاق فرآورده های نفتی از طریق مرزهای استان، جلوگیری از هدررفتن سرمایه های ملی، توسعه صادرات و نیز اشتغال زایی برای 10 نفر، از مهمترین شاخص ها و مزایای ایجاد این آزمایشگاه است.

وی تصریح کرد: آزمایشگاه تخصصی کنترل کیفی فرآورده های نفتی استان به دستور استاندار در هشتمین جلسه کمیسیون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان در طی مدت بیست روز تجهیز شد.