به گزارش خبرگزاری مهر، گروه کودک و نوجوان شبکه جام‌جم برنامه‌های متعددی برای نوروز آماده کرده‌است. ویژه برنامه "عمو نوروز اومده" از 29 اسفند ماه تا 13 فروردین ماه با اجرای ملیکا زارعی و عروسک مهربان هر روز ساعت 13 پخش می‌شود.

- از روز یکشنبه 28 اسفند ماه فیلم‌های سینمایی شبکه جام‌جم پخش می‌شود. فیلم سینمایی "عید به خانه می‌آید" با بازی سیروس گرجستانی، نسرین مقانلو، هایده حائری و اشکان اشتیاق درباره داستان خانواده‌ای است که که نزدیک نوروز دچار یک مشکل مالی می‌شوند.

- دست اندرکاران برنامه "آفتاب مهربانی" ایام نوروز با نام "نوروز مهربانی" مهمان خانه‌های بهاری ایرانیان مقیم خارج از کشور هستند. محمد خدادی تهیه‌کننده و محمدرضا اسماعیلی مجری این برنامه است.