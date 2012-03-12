۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۱۷

هفته بیست و هفتم لیگ برتر/

پیروزی تراکتور برابر سپاهان صدر را پیچیده‌تر کرد/ استقلال یک پله سقوط کرد

تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز با پیروزی برابر سپاهان علاوه بر صعود به رده دوم جدول رده بندی، استقلال را یک پله پایین تر کشاند.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و هفتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 15:20 امروز دوشنبه با دیدار تیم‌های تراکتورسازی تبریز و سپاهان اصفهان پیگیری شد که پایان تیم فوتبال تراکتورسازی با نتیجه یک بر صفر حریف صدرنشین خود را شکست داد.

نیمه اول این بازی که با 20 دقیقه تاخیر آغاز شد با نتیجه تساوی بدون گل به اتمام رسید تا دو تیم در نیمه دوم تلاش دوباره را برای رسیدن به پیروزی آغاز کنند. در نیمه دوم تیم تراکتورسازی در دقیقه 57 توسط توزی رودریگو از روی نقطه پنالتی به گل رسید و توانست تا پایان از این گل محافظت کند.

با این پیروزی تیم فوتبال تراکتورسازی 49 امتیازی شد و با یک امتیاز بیشتر از تیم فوتبال استقلال به رده دوم صعود کرد تا شاگردان پرویز مظلومی به رده سوم سقوط کنند. سپاهان اصفهان نیز با 52 امتیاز همچنان در صدر جدول قرار دارد.

