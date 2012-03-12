75 گلزار شهدا در استان بوشهر نیازمند ساماندهی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حاجی‌زاده ظهر دوشنبه در نشست با استاندار بوشهر اظهار داشت: درخواستهای مکرری از سوی خانواده شهدا برای ساماندهی این گلزار شهدا دریافت کرده‌ایم ولی بودجه لازم برای تامین هزینه‌های این پروژه‌ها را در اختیار نداریم.

وی از پیش‌بینی ارائه تسهیلات مناسب برای خرید مسکن برای ایثارگران خبر داد و اضافه کرد: امیدواریم اعتبار لازم برای ساماندهی این گلزار شهدا در بودجه سال آینده تامین شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر از ایجاد موانعی توسط بانک‌ها در ارائه تسهیلات مسکن خبر داد و گفت: به دلیل کمبود زمین در بوشهر بیشتر متقاضیان درخواست تسهیلات خرید مسکن دارند که امیدواریم با حمایت مدیریت ارشد استان شاهد حل این مشکلات باشیم.

وی به فرسوده بودن ساختمان و تجهیزات داخلی بنای بنیاد شهید استان بوشهر اشاره کرد و گفت: به دلیل فرسوده بودن موارد ذکر شده نمی‌توانیم به خوبی پاسخگوی مراجعه‌کنندگان باشیم.

حاجی‌زاده بناهای بنیاد شهید در جم ، دیلم و گناوه را تخریبی خواند و افزود: در جزیره خارک بنیاد شهید نداریم که امیدواریم در اعتبارات سال آینده بودجه مناسبی برای این امر اختصاص یابد.

وی افزود: قبور شهدا پس از ساخت و بازسازی به شهرداری‌ها تحویل داده می‌شوند اما به طور معمول شهرداری‌ها این مسئولیت را نمی‌پذیرند و نیاز است شهرداری‌ها، شوراها و دهیاری‌ها به صورت کتبی ملزم به تحویل و نگهداری قبور شهدا شوند.