جلسه ویژه مجلس با وزارت ورزش برای تبدیل دو فدراسیون به انجمن

علیرضا دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص اقدام وزارت ورزش مبنی بر تبدیل دو فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام و فدراسیون کونگ فو به انجمن گفت: در آینده ای نزدیک با رسولی نژاد معاون پارلمانی وزارت ورزش و جوانان در رابطه با این موضوع جلسه ای را برگزار خواهیم کرد.

وی اضافه کرد: متاسفانه مسئولان ورزش کشور بجای توسعه رشته های مختلف ورزشی گامی در جهت تضعیف آنها برمی دارند که می باید این رویه اصلاح شود.

به گزارش مهر، وزارت ورزش چندی پیش فدراسیون های بدنسازی و پرورش اندام و کونگ فو را به انجمن های بدنسازی و پرورش اندام و کونگ فو تبدیل کرد.