۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۳۶

شورای نگهبان اعلام کرد:

صحت انتخابات سومین میاندوره‌ای مجلس خبرگان چهارم تایید شد

شورای نگهبان صحت انتخابات سومین میاندوره ای چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری در حوزه های انتخابیه خراسان رضوی و کردستان را تایید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، در پی برگزاری انتخابات سومین میاندوره ای چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری در مورخ 12/12/1390 و با عنایت به ماده 70 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات، پرونده های دو حوزه انتخابیه «خراسان رضوی» و «کردستان» در جلسه شورای نگهبان مطرح و صحت انتخابات حوزه های مذکور مورد تایید قرار گرفت.

