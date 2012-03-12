به گزارش خبرگزاری مهر اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، در پی برگزاری انتخابات سومین میاندوره ای چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری در مورخ 12/12/1390 و با عنایت به ماده 70 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات، پرونده های دو حوزه انتخابیه «خراسان رضوی» و «کردستان» در جلسه شورای نگهبان مطرح و صحت انتخابات حوزه های مذکور مورد تایید قرار گرفت.